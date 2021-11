Wall Street en hausse, portée par les ventes au détail

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, le S&P-500 s'établissant à un record, alors que les résultats trimestriels solides de Home Depot et la hausse plus forte qu'attendu des ventes au détail aux Etats-Unis ont rassuré sur la consommation et sur l'hypothèse que la Réserve fédérale se montre plus agressive face à la hausse de l'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 0,15%, ou 54,77 points, à 36.142,22 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 18,01 points, soit 0,39%, à 4.700,90 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 120,01 points (0,76%) à 15.973,86 points.

Des données publiées dans la journée montrent que les ventes au détail ont progressé de 1,7% en octobre aux Etats-Unis, soit leur plus forte hausse depuis mars et un rythme supérieur au consensus.

Home Depot a enregistré son plus fort pourcentage quotidien de progression (5,73%) depuis avril 2020 et terminé la séance à un pic inédit après avoir fait état de ventes trimestrielles nettement supérieures aux attentes.

"Cela offre un brin de soulagement, de voir que les perspectives pour la distribution sont toujours plutôt dorées", a commenté Brian Jacobsen, stratégiste senior chez Allspring Global Investments, à Menomonee Falls dans le Wisconsin.

"La perspective est que les prix sont toujours en hausse mais que les dépenses des consommateurs demeurent fortes, et les chaînes d'approvisionnement sont toujours tendues mais nous parvenons encore à avoir des produits dans les rayons", a-t-il dit.

Parmi les secteurs majeures du S&P-500, celui de la distribution a progressé à un record de clôture pour la deuxième séance consécutive.

Bien que Walmart a relevé dans la journée ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices, le géant de la distribution a terminé dans le rouge, en recul de 2,55%, alors que les problèmes les chaînes d'approvisionnement ont nui à ses marges.

Target et Macy's publient cette semaine leurs résultats trimestriels, alors que la saison touche à sa fin.

Les données rassurantes sur les ventes au détail ont contribué à rassurer les investisseurs après que le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, s'est dit favorable à une position "plus restrictive" de la Fed.

Tesla a progressé pour la première fois en quatre séances, un déclin qu'avait provoqué la vente par son patron Elon Musk de plusieurs milliards de dollars d'actions.

(version française Jean Terzian)