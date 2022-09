Wall Street en hausse modérée après le rapport sur l'emploi

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York monte vendredi après la publication du rapport mensuel sur l'emploi suggérant un ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis, ce qui atténue légèrement les craintes d'une forte remontée des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 101,34 points, soit 0,32%, à 31.757,76 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,40% à 3.982,57 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,17%, soit 19,554 points, à 11 804,68.

Le rythme des créations d'emplois a ralenti un peu mois que prévu en août, à 315.000, mais le taux de chômage a augmenté à 3,7% et la hausse des salaires s'est atténuée, a annoncé le département du Travail.

Ces données réduisent légèrement la perspective de voir la Fed procéder à une nouvelle hausse de taux de 75 points de base en septembre.

Selon le baromètre FedWatch du CME, les marchés évaluent désormais cette probabilité à 64%, contre 75% la veille.

"Le marché du travail reste solide, sans être trop dynamique, et les prix fléchissent, ce qui correspond à un scénario d'un potentiel atterrissage en douceur de l'économie. Nous avons juste besoin de plus de données pour voir si c'est vraiment le cas", a déclaré Anthony Saglimbene, responsable de la stratégie de marché chez Ameriprise Financial.

Si la statistique favorise la progression des marchés actions, américains et européens, elle accentue le repli du dollar et des rendements obligataires, celui des bons du Trésor à dix ans perdant 4,5 points de base à 3,2196%.

En Bourse, le fabricant de semi-conducteurs Broadcom gagne 3,08% après la publication de résultats trimestriels et d'une prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par)