Wall Street en hausse, les indicateurs prennent le dessus sur les craintes liées à Omicron

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, soutenue par des indicateurs économiques globalement conformes aux attentes et un apaisement des craintes sur le variant Omicron du coronavirus.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 219 points, soit 0,61%, à 35.972,89 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,55% à 4.722,76 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,29%, soit 45,50 points, à 15.567,395.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Commerce a annoncé que les dépenses de consommation des ménages aux Etats-Unis avaient progressé à un rythme conforme aux attentes en novembre après un bond en octobre. Elles sont ressorties en hausse de 0,6% après une croissance de 1,4%.

L'indice des prix "core PCE", mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, a, pour sa part, augmenté de 4,7% contre un consensus de 4,5%.

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis sont quant à elles restées stables lors de la semaine au 18 décembre, à 205.000, un chiffre inférieur au niveau d'avant la pandémie, a annoncé le département du Travail.

Sur le plan sanitaire, de nouvelles données en provenance d'Afrique du Sud suggèrent que le variant Omicron du coronavirus est 70% à 80% moins dangereux que le Delta.

Les différents laboratoires commercialisant des vaccins contre le COVID-19 ont par ailleurs diffusé des données préliminaires sur leurs produits qui donnent à penser que le schéma vaccinal à trois injections permettrait d'augmenter significativement la réponse immunitaire face à Omicron.

Aux valeurs, le spécialiste chinois du commerce électronique JD.COM chute de 8,1% après l'annonce de Tencent de réduire significativement sa participation dans son capital, faisant de Walmart désormais le principal actionnaire du groupe chinois.

Côté hausse, les valeurs liées au tourisme sont recherchées: les opérateurs de casinos Melco Resorts & Entertainment, Wynn Resorts et MGM Resorts avancent de 2% à 7%, tandis que les compagnies aériennes Southwest Airlines et Delta Air Lines prennent respectivement 1,7% et 1,2%

Sur le plan sectoriel, tous les compartiments du S&P-500 évoluent dans le vert, les hausses les plus marquées étant pour l'énergie (+1,1%) et la finance (+1,23%)

