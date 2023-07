Wall Street en hausse, la tendance désinflationniste se confirme

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les chiffres mensuels des prix à la production ayant apporté une preuve supplémentaire du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 110,12 points, soit 0,32%, à 34.457,55 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,56% à 4.497,09 points. Le Nasdaq Composite prend 0,92%, soit 127,917 points, à 14.046,88. Une heure avant l'ouverture, le département du Travail a annoncé que l'indice des prix à la production s'est établi en hausse de 0,1% en juin, contre 0,9% en mai et 0,4% pour le consensus Reuters. "C'est une nouvelle confirmation que l'inflation commence à s'essouffler", a déclaré Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities. D'après les contrats à terme sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les marchés ont pleinement intégré une nouvelle hausse des taux de la part du comité à la fin du mois, mais les attentes concernant d'autres hausses se sont réduites. Alors que l'inflation américaine ralentit et que la croissance reste solide, les investisseurs comptent maintenant sur la saison des bénéfices du deuxième trimestre pour alimenter la reprise des marchés. PepsiCo gagne 1,86% après avoir relevé ses prévisions de revenus et de bénéfice annuels, en misant sur la demande et l'augmentation de ses prix. Delta Air Lines avance de 1,88% après avoir revu à la hausse son objectif de profit pour l'ensemble de l'année. Les compagnies aériennes concurrentes American Airlines et United Airlines prennent 1,51% à 2,72% respectivement. Dans l'ensemble, les bénéfices des composantes du S&P-500 devraient avoir baissé de 6,4% au deuxième trimestre, selon les données de Refinitiv. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)