Wall Street en hausse, l'emploi US plaide pour la relance

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse en début de séance vendredi, le chiffre nettement inférieur aux attentes des créations d'emplois aux Etats-Unis en novembre étant perçu comme un argument supplémentaire en faveur de nouvelles mesures de relance budgétaire.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 106,66 points, soit 0,36%, à 30.076,18, le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,38% à 3.680,75 et le Nasdaq Composite prend 0,15% à 12.395,74.

L'économie américaine n'a créé que 245.000 postes non agricoles en novembre, a annoncé le département du Travail en début de journée, un chiffre près de deux fois inférieur au consensus Reuters (469.000) et le plus faible enregistré depuis le début de la reprise économique en mai.

Ce coup de frein inattendu pourrait, aux yeux d'une partie des observateurs, favoriser des progrès dans les discussions en cours au Congrès sur un nouveau plan de soutien à l'économie dont l'ampleur divise.

Aux valeurs, Exxon Mobil et Chevron gagnent respectivement 1,77% et 2,03% sur fond de hausse des cours du pétrole au lendemain de l'accord conclu par les pays de l'alliance Opep+ pour remonter progressivement leur production à partir de janvier.

La remontée des rendements obligataires profite parallèlement aux financières comme Goldman Sachs (+1,61%) ou JPMorgan Chase (+1,50%).

La perspective du déploiement rapide de vaccins contre le COVID-19 continue par ailleurs de profiter à American Airlines (+4,72%) et à l'opérateur de croisières Carnival (+2,23%).

Pfizer reprend 0,48% après avoir cédé 1,74% jeudi suite à la révision à la baisse de sa prévision de livraisons de vaccins pour les prochaines semaines.

(Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)