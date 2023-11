Wall Street en hausse, interrogations sur les taux

par Sinéad Carew et Shristi Achar A (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, alors que les investisseurs digéraient les récents gains et que les remarques des responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont assombri les perspectives quant à la date à laquelle la banque centrale américaine pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a gagné +0,01%, ou 1,81 points, à 34.947,28 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 5,78 points, soit +0,13% à 4.514,02 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 11,81 points (+0,08%) à 14.125,481. Le vice-président de la Fed, Michael Barr, a déclaré penser que le pic de la hausse des taux d'intérêt était proche, mais la cheffe de la Fed de San Francisco, Mary Daly, et celle de la Fed de Boston, Susan Collins, ont souligné qu'il fallait encore faire des efforts pour maîtriser l'inflation. Le S&P 500 .SPX, le Nasdaq .IXIC et le Dow .DJI ont enregistré leur troisième semaine consécutive de gains. Pour le S&P et le Dow Jones, c'est la troisième plus longue série de gains hebdomadaires depuis juilet. Pour le Nasdaq, il s'agit de la plus longue progression hebdomadaire depuis le mois de juin. "Le catalyseur le plus important pour les actions aujourd'hui est le fait que les rendements des bons du Trésor ont atteint leur plus bas niveau en deux mois", a déclaré Robert Phipps, directeur chez Per Stirling à Austin (Texas). "Nous avons parcouru du chemin. Nous avons besoin de digérer certains de ces mouvements et cherche quel sera le prochain catalyseur. Les bénéfices sont derrière nous. La Fed est dans l'attente et le restera en décembre. Le marché boursier est dans l'attente de directions", a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global à Philadelphie. Aux valeurs, les géants de l'internet Alphabet et Microsoft ont vu leurs actions chuter. Amazon.com a gagné du terrain. Le site de commerce en ligne a annoncé supprimer plusieurs centaines d'emplois dans sa division Alexa, qui gère son outil d'assistant vocal, citant l'évolution de ses priorités commerciales et l'attention portée sur l'intelligence artificielle (IA) générative. (Zhifan Liu pour la version française)