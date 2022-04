Wall Street en hausse grâce à Meta et malgré la contraction du PIB

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi grâce à la progression des valeurs technologiques après les résultats de Meta Platforms et malgré les inquiétudes suscitées par la contraction surprise de l'économique américaine au premier trimestre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 164,21 points, soit 0,49%, à 33.466,14 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,86% à 4.219,96 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,12%, soit 140,216 points, à 12.629,149.

Les contrats à terme sur les indices de référence ont réduit leurs gains à la suite de la publication par le département du Commerce d'une première estimation du PIB sur la période janvier-mars.

Le PIB des Etats-Unis a reculé de 1,4% en rythme annualisé au premier trimestre, après une croissance de 6,9% sur les trois derniers mois de 2021 et contre 1,1% attendu par le consensus.

Si cette mauvaise nouvelle sur le front macroéconomique entrave la progression des marchés, elle ne suffit pas à prendre le dessus sur les publications trimestrielles qui continuent de pleuvoir.

Meta Platforms s'envole de 14,93% après avoir annoncé un bénéfice plus important que prévu et une croissance du nombre d'utilisateurs quotidiens actifs de Facebook supérieur aux attentes au premier trimestre.

Le fabricant de semi-conducteurs Qualcomm gagne 7,16%, soutenu par des résultats et prévisions trimestriels meilleurs que prévu.

Apple et Amazon, qui publieront leurs résultats après la clôture, prennent 2,39% et 2,25% respectivement.

Twitter progresse seulement de 0,4%, tiraillé entre l'annonce d'une hausse plus marquée qu'attendu du nombre d'utilisateurs de réseau social et la baisse des revenus publicitaires. Lanterne rouge du Dow Jones, Caterpillar abandonne 4,22% après avoir fait part de pressions sur ses marges du trimestre actuel à cause de l'inflation.

Jusqu'à présent, les résultats du premier trimestre ont été meilleurs que prévu, puisque près de 80% des 176 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes du marché, contre 66% en moyenne à cette période.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)