Wall Street en hausse grâce à Goldman et aux espoirs de vaccin

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini mercredi en hausse de 0,85% soutenue par les résultats solides publiés par Goldman Sachs et par les espoirs de découverte d'un vaccin contre le COVID-19.

L'indice Dow Jones a gagné 227,51 points à 26.870,1.

Le S&P-500, plus large, a pris 29,03 points, soit 0,91%, à 3 226,55.226,56.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 61,92 points (0,59%) à 10.550,49 points.

Goldman Sachs (+1,35%) a fait état mercredi d'une hausse de ses résultats trimestriels, dopés notamment pas le dynamisme de ses activités de trading.

Le vaccin expérimental contre le COVID-19 développé par le groupe américain Moderna (+6,90%) a montré qu'il était sûr et déclenchait une réponse immunitaire chez l'ensemble des 45 volontaires sains prenant part aux tests de "phase un", ont dit mardi des chercheurs dans le New England Journal of Medicine.

Les Treasuries ont quant à eux vu leur rendement progresser et le spread entre le papier court et le papier long s'est creusé, témoignant là encore d'une amélioration du sentiment des investisseurs quant aux perspectives économiques.

Cette tendance s'est confirmé sur le marché des changes où le dollar évoluait en baisse contre l'euro à la clôture de Wall Street.

(Rédaction de Paris)