Wall Street en hausse, focalisée sur les résultats et les taux

par Sinéad Carew et Johann M Cherian (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi alors que les investisseurs ont pris en compte les résultats trimestriels de grandes entreprises américaines tout en analysant des commentaires de responsables de la Réserve fédérale (Fed) sur le possible calendrier de son assouplissement monétaire. L'indice Dow Jones a gagné 0,37%, ou 141,24 points, à 38.521,36 points. Le S&P-500, plus large, a pris 11,42 points, soit 0,23%, à 4.954,23 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 11,32 points (0,07%) à 15.609,00 points. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la banque centrale américaine n'en avait "pas encore fini" avec l'inflation, tout en notant que celle-ci avait diminué rapidement pour se rapprocher de l'objectif de 2%. En parallèle, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a estimé qu'une baisse des taux pourra être envisagée si l'économie américaine est aussi performante qu'attendu. Elle n'a toutefois pas voulu évoquer un quelconque calendrier pour un assouplissement dans la politique monétaire de la Fed. Ces commentaires sont survenus après que le président de la banque centrale américaine a douché les derniers espoirs d'une baisse des taux dès le mois de mars. Jerome Powell a déclaré dans un entretien télévisé diffusé dimanche que la Fed pouvait se montrer prudente pour décider d'un assouplissement monétaire, citant la solidité de l'économie et la nécessité de s'assurer que l'inflation était sous contrôle. "La principale information macroéconomique du jour est que deux gouverneurs de la Fed ont confirmé ce que Powell a dit ce week-end. Cela a mis un petit frein aux marchés aujourd'hui, un peu dans la continuité d'hier (lundi)", a commenté Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, en Virginie. John Praveen, directeur général de Paleo Leon, a estimé qu'il valait mieux que la Fed ne patiente pas trop pour baisser les taux, déclarant que les soucis de la petite banque régionale Bank NY Community Bancorp mettaient en exergue les pressions sur l'industrie de l'immobilier commercial, particulièrement sensible aux taux. Il a noté que, dans son entretien télévisé, Jerome Powell a mentionné l'immobilier commercial à propos duquel la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exprimé mardi sa préoccupation pour l'impact sur les banques et les propriétaires de biens, tout en disant penser que la situation était gérable avec l'aide des régulateurs bancaires. Ces commentaires pourraient avoir alimenté la nervosité des investisseurs, a dit John Praveen. Les investisseurs surveillent attentivement aussi la saison des résultats, qui s'est accélérée. Plus de la moitié des entreprises du S&P-500 ont déjà publié leurs résultats; parmi elles, 81,2% ont dépassé les attentes, selon des données LSEG. GE HealthCare Technologies a enregistré une hausse de 11,6% après avoir communiqué des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, entraînant dans son sillage le secteur des soins de santé vers un record. Palantir Technologies a bondi de 30,8% à la suite d'une prévision solide de bénéfice annuel. En dépit de prévisions annuelles supérieures aux attentes, Eli Lilly s'est replié de 0,20%. (version française Jean Terzian)