Wall Street en hausse, entre optimisme sur les taux et l'économie

Wall Street en hausse, entre optimisme sur les taux et l'économie













Crédit photo © Reuters

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi alors que les investisseurs étaient optimistes sur l'hypothèse que la Réserve fédérale américaine (Fed) a terminé son cycle de resserrement monétaire destiné à contrôler l'inflation, tandis que l'économie américaine continue d'afficher sa résilience. L'indice Dow Jones a gagné 0,53%, ou 184,74 points, à 35.273,03 points. Le S&P-500, plus large, a pris 18,43 points, soit 0,41%, à 4.556,62 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 65,88 points (0,46%) à 14.265,86 points. Les principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains importants ces dernières semaines, alors que la Fed a de nouveau maintenu ses taux d'intérêt inchangés à l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire et alimenté l'espoir d'une fin de sa campagne de hausse. Publié mardi, le compte-rendu de la réunion de la Fed des 31 octobre-1er novembre montre que les responsables de la banque centrale américaine ont prôné une approche prudente sur les taux d'intérêt. D'après des données économiques communiquées ce mercredi, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis a reculé plus qu'attendu, tandis que les anticipations d'inflation des consommateurs américains sont ressorties au-dessus des attentes pour un deuxième mois consécutif. "Il y a globalement un contexte solide pour le marché", a commenté Quincy Krosby, stratégiste en chef de LPL Financial, à Charlotte en Caroline du Nord. "En dépit des préoccupations à propos de l'économie et des dépenses des consommateurs, les signaux pour le marché sont que celui-ci dispose d'une viabilité en ce qui constitue probablement la saison la plus favorable pour lui", a-t-elle dit. Elle a noté que les actions avaient tendance à progresser avant Thanksgiving et à l'approche des fêtes de fin d'année. Wall Street sera fermée jeudi pour Thanksgiving, fête nationale aux Etats-Unis. Tous les principaux secteurs du S&P-500, à l'exception de l'énergie, ont fini la séance dans le vert. Alors que les grandes valeurs technologiques ont contribué à la hausse du S&P-500, les services de communication ont progressé de 0,9%. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, Nvidia s'est replié de 2,5% après avoir communiqué la veille au soir des prévisions supérieures aux attentes pour le trimestre actuelle mais prévenu de l'impact de restrictions fédérales américaines sur ses ventes en Chine. Deere & Co a aussi fini en baisse de 3,1% à la suite de l'annonce d'une prévision de bénéfice pour 2024 inférieure aux attentes. (version française Jean Terzian)