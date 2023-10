Wall Street en hausse en attendant la décision de la Fed

par Sinéad Carew et Amruta Khandekar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi alors que les investisseurs se préparaient à la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a débuté sa réunion de deux jours de politique monétaire, et ont étudié des résultats trimestriels mitigés. L'indice Dow Jones a gagné 0,38%, ou 123,91 points, à 33.052,87 points. Le S&P-500, plus large, a pris 26,98 points, soit 0,65%, à 4.193,80 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 61,76 points (0,48%) à 12.851,24 points. Il est attendu que la Fed annonce mercredi à l'issue de sa réunion qu'elle maintient les taux d'intérêt à leur niveau actuel. Les investisseurs vont scruter le communiqué de la banque centrale américaine et la conférence de presse de son président, Jerome Powell, pour y trouver des indices sur la suite de sa politique monétaire. L'optimisme sur une nouvelle pause dans la campagne de resserrement monétaire de la Fed a toutefois été alteré par des résultats décevants et des inquiétudes sur la situation géopolitique. Les trois principaux indices de Wall Street bouclent octobre avec une baisse mensuelle, la troisième consécutive, ce qui constitue pour le S&P-500 et le Dow Jones la pire série depuis le début de l'année 2020, soit au pic de la pandémie de COVID. Sur le mois, le S&P-500 s'est replié de 2,2%, le Dow Jones de 1,4% et le Nasdaq de 2,8%. Certains investisseurs ont profité des récents replis à Wall Street et d'une hausse infime des rendements obligataires ce mardi pour tenter d'effectuer des bonnes affaires, a commenté Sameer Samana, stratégiste chez Wells Fargo Investment Institute. Notant qu'un horizon avec des taux d'intérêt élevés se profilait, il a ajouté que certains investisseurs pourraient avoir été encouragés par l'idée que les replis récents de titres boursiers "nous ramènent à des valorisations équilibrées, contre des survalorisations". Hormis la décision de politique monétaire de la Fed, les investisseurs attendent aussi la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi du département américain du Travail. Des données publiées dans la journée montrant une solide hausse des coûts de main-d'oeuvre aux Etats-Unis au troisième trimestre ont alimenté la crainte que la Fed décide de maintenir les taux d'intérêt élevés sur une durée prolongée. S'agissant de la saison des résultats, 279 des entreprises du S&P-500 ont publié leur chiffre d'affaires trimestriel, dont 78% ont battu les attentes selon des données LSEG. Les analystes anticipent désormais une croissance sur un an de 4,9%. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, au premier rang desquels l'immobilier, en hausse de 2%. Côté valeurs, Caterpillar a plongé de 6,7% alors que les signes d'un ralentissement de la demande ont éclipsé des résultats trimestriels solides. Amgen s'est replié de 2,8% après avoir communiqué des ventes trimestrielles inférieures aux attentes pour certains de ses principaux médicaments. Nvidia a fini en baisse de 0,9% après avoir plongé en séance dans le sillage de l'annonce que des restrictions annoncées récemment par l'administration américaine pourraient contraindre le fabricant de semi-conducteurs à annuler des milliards de dollars de commandes venues de Chine. Pinterest a bondi de 19% après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes. (version française Jean Terzian)