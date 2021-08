Wall Street en hausse dans l'attente du discours de Powell

Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, les fabricants de puces et le secteur financier ayant porté le S&P-500 et le Nasdaq à des records de clôture, alors que les investisseurs attendent le discours de Jerome Powell vendredi pour s'assurer du calendrier du 'tapering' de la Réserve fédérale américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 39,24 points, à 35.405,50 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 9,96 points, soit 0,22%, à 4.496,19 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 22,06 points (0,15%) à 15.041,86 points.

Avec la quasi-absence de catalyseurs négatifs, les investisseurs ont favorisé la prise de risque, poussant à la hausse les trois principaux indices de Wall Street, en dépit des incertitudes sur l'évolution de la croissance économique américaine et sur le 'tapering' de la Fed.

Il est probable que la banque centrale américaine demeure accommodante, a déclaré Oliver Pursche, vice-président de Wealthspire Advisors, à New York, notant aussi la solidité des résultats trimestriels et les prévisions des entreprises revues à la hausse.

"Si la confiance des consommateurs s'est dégradée en juillet, il y a la conviction que les consommateurs vont continuer de faire avancer les choses", a-t-il ajouté.

La hausse du rendement des bons du Trésor américains a profité au secteur financier, sensible aux taux, tandis que les secteurs censés profiter pleinement du rebond économique, comme les semi-conducteurs et les transports, ont aussi enregistré des gains.

Les dernières données économiques aux Etats-Unis ont renforcé l'idée que le président de la Fed, Jerome Powell, ne devrait pas indiquer un resserrement anticipé des mesures de soutien de la banque centrale américaine lorsqu'il s'exprimera vendredi à 14h00 GMT à l'occasion du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming.

Côté valeurs, Nvidia et Applied Materials ont terminé en hausse, de même que les grandes valeurs technologiques comme Alphabet, Tesla et Facebook, qui ont porté le Nasdaq.

Nordstrom a dégringolé de 17,6% après avoir publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 6% par rapport à son niveau pré-crise sanitaire.

