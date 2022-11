Wall Street en hausse dans l'attente des résultats des midterms

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, jour d'élections aux Etats-Unis, le marché pariant sur une victoire des républicains jugés plus favorables aux intérêts des investisseurs.

L'indice Dow Jones a gagné 1,02% à 33.160,83 points.

Le S&P 500 a grappillé 0.56% pour clôturer à 3.828,13 points et le Nasdaq Compostite a pris 0,49% à 10.616, 20.

Les Américains étaient appelés aux urnes mardi pour les élections de mi-mandat qui vont décider de la majorité au Congrès pendant les deux prochaines années et, si les républicains l'emportent, limiter considérablement les pouvoirs de Joe Biden jusqu'à l'élection présidentielle de 2024.

Les résultats pourraient ne pas être connus avant plusieurs jours dans les Etats les plus disputés.

Des analyses estiment que la perspective d'un Congrès à majorité républicaine face à un exécutif démocrate empêcherait la mise en place d'une régulation plus stricte pour des secteurs comme la technologie ou la santé ou de nouvelles dépenses budgétaires massives susceptibles d'alimenter l'inflation.

Dans le même temps, les républicains comptent pérenniser les baisses d'impôts décidées par Donald Trump en 2017, en particulier celles consenties aux entreprises sur lesquelles les démocrates ont tenté sans succès de revenir depuis deux ans.

Les investisseurs attendent également la publication, jeudi, des chiffres de l'inflation qui devraient remettre au coeur du débat le rythme de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le S&P 500 a repris 7% depuis son plus bas niveau de clôture enregistré en octobre mais il reste sur une baisse de 20% environ depuis le début de l'année par crainte des conséquences sur l'activité du relèvement des taux de la Fed.

Dans l'actualité des entreprises, les actions de Take-Two Interactive Software (-13,7%) et Lyft (-22,9%) ont particulièrement souffert en raison d'un abaissement de leurs perspectives.

Disney a annoncé après la clôture que son service de vidéo en ligne Disney+ avait engrangé un nombre d'abonnés supérieur aux attentes de Wall Street au quatrième trimestre de son exercice, mais publié des résultats inférieurs aux attentes en raison de coûts d'investissement élevés. Le titre cédait 5% dans les transactions d'après-Bourse.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)