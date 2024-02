Wall Street en hausse avec un regain d'optimisme sur les taux

par Carolina Mandl, Johann M Cherian et Ankika Biswas (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi après la publication de données sur les ventes au détail aux Etats-Unis ayant redonné du crédit à l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) procède dans les prochains mois à un assouplissement de sa politique monétaire. L'indice Dow Jones a gagné 0,91%, ou 350,07 points, à 38.774,73 points. Le S&P-500, plus large, a pris 29,05 points, soit 0,58%, à 5.029,67 points. A lire aussi... Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 47,03 points (0,30%) à 15.906,17 points. Un rapport du département américain du Commerce publié dans la journée montre que les ventes au détail ont reculé plus qu'attendu en janvier, plombées notamment par le secteur automobile - concessionnaires et stations-service. Ces données ont rassuré les investisseurs à propos de l'inflation après que l'accélération des prix à la consommation, indiqué dans un rapport officiel publié mardi, a alimenté l'idée de pressions inflationnistes toujours présentes et douché l'espoir que la Fed procède sous peu à une baisse des taux. Wall Street avait alors plongé dans le rouge, avant de rebondir mercredi dans le sillage de résultats solides de plusieurs entreprises américaines. "Les investisseurs se sont réjouis d'un rapport sur les ventes au détail moins solide qu'anticipé", a commenté Neville Javeri, gestionnaire de portfolio chez Allspring Global Investments. "Peut-être que la consommation ralentit, peut-être que cela contredit les données élevées de mardi sur les prix à la consommation". Thomas Martin, gestionnaire de portfolio chez GLOBALT, a déclaré pour sa part que "cela montre peut-être que l'économie est un peu faible, et c'est possiblement un mal pour un bien puisque cela signifie que la Fed pourrait être davantage favorable à baisser les taux". L'hypothèse d'une première baisse des taux en mai a repris un peu d'épaisseur aux yeux des traders, qui misent à 40% sur ce scénario. Cette baisse est toutefois majoritairement attendue en juin, montre CME FedWatch. Les investisseurs attendent désormais la publication vendredi du rapport sur les prix à la production aux Etats-Unis pour disposer d'éléments supplémentaires sur l'économie et tenter d'anticiper ainsi la position de la Fed. Contribuant à l'optimisme des marchés, 80,3% des entreprises du S&P-500 ayant communiqué leurs résultats trimestriels ont battu les attentes, selon des données LSEG. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, ceux qui avaient sous-performé récemment, comme les services publics et l'énergie, ont enregistré ce jeudi des gains solides. Côté valeurs, à noter, le repli de 2,17% d'Alphabet après que la firme d'investissement Third Point a réduit sa participation dans le géant technologique. Si Apple a aussi été mis sous pression par la décision de Berkshire Hathaway de céder certaines de ses parts, la firme à la pomme a effacé une partie de ses pertes en fin de séance pour se replier seulement de 0,1%. Cisco Systems a perdu 2,43% après l'annonce d'un plan de suppression d'emplois à travers le monde et d'un objectif de chiffre d'affaires annuel revu à la baisse. (Rédigé par Jean Terzian)