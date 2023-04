Wall Street en hausse avec Meta et d'autres résultats de sociétés

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, soutenue par les solides résultats de plusieurs grands groupes comme Meta Platforms, Eli Lilly ou encore Comcast, qui prennent le pas sur les données du jour montrant un ralentissement de la croissance de l'économie américaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 124,2 points, soit 0,37%, à 33.426,07 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,67% à 4.083,4 points. Le Nasdaq Composite prend 0,97%, soit 115,17 points, à 11 969,52. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Commerce a indiqué que la croissance du PIB avait ralenti plus que prévu au premier trimestre 2023, à 1,1% selon la première estimation, contre 2,0% anticipé par le consensus Reuters. Ce indicateur ne suscite cependant pas pour le moment de fortes inquiétudes chez les investisseurs qui semblent continuer de miser sur le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine malgré une hausse de 475 points de base des taux d'intérêt de la Fed depuis mars 2022. "Si nous regardons vers l'avenir, les données semblent continuer à montrer un affaiblissement. La bonne nouvelle est que nous pensons qu'une récession pourrait être modérée", a déclaré Brian Klimke, directeur des investissements chez Cetera Investment Management. Côté résultats d'entreprises, Meta Platforms bondit de 14,05% après avoir fait état mercredi de ventes trimestrielles en hausse pour la première fois depuis près d'un an et d'une prévision de chiffre d'affaires sur la période avril-juin supérieure aux attentes. Le titre a pris depuis le début de l'année 74%, deuxième meilleure performance du S&P-500 derrière Nvidia (+0,48%). Comcast avance de 4,60% grâce à une demande soutenue pour ses services à haut débit et à une fréquentation accrue de ses parcs à thème. Dans la santé, Eli Lilly progresse de 4,33% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice annuel, tandis que Merck & Co gagne 0,1% après des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu. Caterpillar, en revanche, cède 4,52% malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. Certains analystes estiment que la demande pourrait avoir atteint un plateau. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)