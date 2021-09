Wall Street en hausse avant le rapport sur l'emploi

Crédit photo © Reuters

par David French

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi et les indices Nasdaq et S&P-500 ont encore clôturé sur des records, les investisseurs conservant leur optimisme à la veille du rapport sur l'emploi aux États-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,37%, ou 131,29 points, à 35 443,82 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 12,86 points, soit 0,28%, à 4 536,95 points.

Le Nasdaq Composite a progressé de 21,8 points (0,14%) à 15 331,18 points.

Le marché a pris connaissance du recul des inscriptions au chômage la semaine dernière, à 340.000, mais c'est surtout la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi que les investisseurs attendent.

Un chiffre moins bon que prévu des créations d'emploi en août pourrait s'avérer positif pour les actifs à risque car il réduirait la probabilité d'une diminution rapide des achats d'actifs de la Réserve fédérale.

Le secteur de l'énergie, qui avait souffert au cours des trois séances précédentes, a repris des couleurs grâce à la hausse des cours du pétrole, favorisée par une forte baisse des stocks de brut américains et un dollar plus faible.

Les valeurs technologiques, Apple, Microsoft, Facebook, ont toutes fini dans le rouge, à l'exception notable de Netflix, qui a touché en séance un plus haut historique.

Les crues soudaines qui ont submergé New York n'ont eu aucune incidence sur les opérations à Wall Street.

(version française Jean-Stéphane Brosse)