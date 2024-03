Wall Street en hausse après les commentaires de Powell sur les taux

Wall Street en hausse après les commentaires de Powell sur les taux













Crédit photo © Reuters

par Sinéad Carew et Bansari Mayur Kamdar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après que des commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, et des données économiques ont renforcé la perspective d'une baisse des taux cette année, pour marquer un virage après le cycle de resserrement monétaire entamé en mars 2022. L'indice Dow Jones a gagné 0,20%, ou 75,86 points, à 38.661,05 points. Le S&P-500, plus large, a pris 26,11 points, soit 0,51%, à 5.104,76 points. A lire aussi... Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 91,96 points (0,58%) à 16.031,54 points. Au premier jour d'auditions devant le Congrès américain, Jerome Powell a dit mercredi qu'il anticipait toujours que la Fed procède à une baisse des taux et que l'économie américaine semblait loin d'une récession. Le patron de la banque centrale américaine a toutefois refusé de donner un calendrier, indiquant que les avancées contre l'inflation n'étaient pas garanties. Dans des commentaires préparés en amont de ses auditions, qui se poursuivront jeudi, Jerome Powell a noté que l'inflation avait reculé de manière "substantielle" après avoir atteint en 2022 un pic de 40 ans, mais il a souligné que les responsables de la Fed avaient besoin de "davantage de confiance" dans le repli de l'inflation avant de baisser les taux. "Il n'y a eu aucune surprise lors de cette audition, ni de ton plus prudent que celui anticipé par le marché", a commenté Mark Luschini, stratégiste en chef chez Janney Montgomery Scott, à Philadelphie. Il a déclaré par ailleurs que des indicateurs alimentaient l'espoir d'une baisse des taux ainsi que la confiance dans le marché du travail. Des données communiquées dans la journée montrent que le secteur privé américain a créé moins d'emplois qu'anticipé en février. Le rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) indique pour sa part que le nombre d'offre d'emplois en janvier a reculé, sur fond d'assouplissement progressif du marché du travail américain. Les commentaires de Jerome Powell étaient attendus avec crispation par les investisseurs, qui avaient privilégié mardi des prises de bénéfices, les principaux indices de Wall Street reculant de plus de 1% dans le sillage des technologies. Sur les onze secteurs majeurs du S&P-500, neuf ont fini dans le vert mercredi, avec en tête les services publics et les technologies de l'information, en hausse de près de 1%. Tesla a décliné pour une troisième séance consécutive, après des rapports d'analystes peu rassurants et alors que sa gigafactory de Berlin a connu un incendie criminel. Les entreprises du secteur des cryptomonnaies ont progressé, comme Coinbase Global, en hausse de 10%, et MicroStrategy qui a bondi de 18,6%. (Rédigé par Jean Terzian)