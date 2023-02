Wall Street en hausse après les commentaires de Powell

par Stephen Culp et Sinéad Carew NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme attendu, relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, adoptant une politique monétaire moins agressive dans sa lutte contre l'inflation, dont la banque centrale a noté un ralentissement. L'indice Dow Jones a gagné 0,02%, ou 6,92 points, à 34.092,96 points. Le S&P-500, plus large, a pris 42,61 points, soit 1,05%, à 4.119,21 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 231,77 points (2,00%) à 11.816,32 points. S'ils ont reculé dans la foulée du communiqué de la Fed puis affiché une certaine volatilité, les principaux indices ont finalement terminé en hausse avec la prise de parole du patron de la banque centrale américaine. Au cours d'une conférence de presse, Jerome Powell a constaté que l'inflation commençait à s'apaiser mais a aussi indiqué anticiper des hausses supplémentaires des taux. Les investisseurs ont été particulièrement rassurés à la suite d'une question sur l'assouplissement des conditions financières, a commenté Angelo Kourkafas, stratégiste chez Edward Jones, à Saint-Louis. "(Jerome Powell) a eu l'occasion de faire passer un message conservateur, il ne l'a pas fait. Il aurait pu dire que les marchés se réjouissent trop mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a dit qu'il y avait déjà eu un resserrement important", a-t-il déclaré. Le relèvement des taux de 25 points de base décidé par la Fed était largement anticipée, après une année 2022 marquée par d'importantes hausses successives destinées à enrayer la flambée de l'inflation. Parmi les principaux secteurs du S&P-500, seule l'énergie a terminé dans le rouge (-1,9%), tandis que les technologies ont enregistré la plus forte hausse (+2,3%). Des données économiques récentes indiquent un essoufflement de l'inflation, alors que la Fed étudie aussi des données sur l'état du marché de l'emploi pour ajuster sa politique. Wall Street connaît un début d'année solide, le S&P-500 et le Dow Jones ayant enregistré une hausse sur un mois de janvier pour la première fois depuis 2019. * Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR] * A SUIVRE jeudi : (version française Jean Terzian)