Wall Street en hausse après des résultats et données positifs

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi alors que plusieurs compagnies, dont Bank of America, ont publié des résultats trimestriels solides, tandis que des données sur le marché du travail et sur l'inflation ont apaisé les inquiétudes sur la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 1,56%, ou 534,75 points, à 34.912,56 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 74,46 points, soit 1,71%, à 4.438,26 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 251,79 points (1,73%) à 14.823,43 points.

Porté par les hausses de Facebook, Microsoft, Apple et Alphabet, le secteur des technologies a été le principal catalyseur du S&P-500, qui a enregistré sa plus forte progression sur une journée depuis début mars.

Le Nasdaq a lui signé sa meilleure séance depuis le 20 mai, tandis que le Dow Jones a connu un pourcentage de hausse le plus élevé depuis le 20 juillet.

Les gains ne se sont pas limités aux grandes valeurs technologiques, après la publication dans la journée par plusieurs grandes banques - Citigroup, Bank of America et Morgan Stanley - de résultats trimestriels supérieurs aux estimations sur fond de rebond économique.

Autre motif d'optimisme, les données indiquant que le nombre hebdomadaire d'inscriptions au chômage aux Etats-Unis a reculé à un plus bas de près de dix-neuf mois.

"Certaines choses qui inquiétaient le marché en septembre, et même encore la semaine dernière, comme l'inflation, des taux d'intérêt plus hauts et la variant Delta du coronavirus, se sont je pense un peu apaisées", a commenté Alan Lancz, président d'une firme éponyme de conseil en investissement basée à Toledo, dans l'Ohio.

"Ce n'est pas complètement terminé, mais au moins de manière provisoire, une tendance dans la bonne direction se défend", a-t-il ajouté.

Citigroup, Bank of America et Morgan Stanley ont tous fini dans le vert.

UnitedHealth, numéro un de l'assurance-santé aux Etats-Unis, a progressé de 4,2% après avoir rapporté un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce au bond du chiffre d'affaires de sa division Optum gérant les prestations pharmaceutiques.

Moderna a augmenté de 3,2% après qu'un panel d'experts conseillant le régulateur américain des médicaments a recommandé l'administration d'une dose de rappel de son vaccin contre le COVID-19 pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

(version française Jean Terzian)