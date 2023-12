Wall Street en hausse après des indicateurs plaidant pour une baisse des taux

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après la publication de plusieurs indicateurs témoignant d'un ralentissement de l'économie américaine, ce qui conforte les anticipations des marchés d'une baisse des taux de la Réserve fédérale l'an prochain. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 274,08 points, soit 0,74%, à 37.356,08 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,82% à 4.737,33 points. Le Nasdaq Composite prend 1,12%, soit 165,79 points, à 14.943,74. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Commerce a indiqué que le produit intérieur brut (PIB) du pays avait progressé de 4,9% en rythme annualisé par rapport aux trois mois précédents, un chiffre révisé à la baisse par rapport à la précédente estimation qui donnait une croissance de 5,2%. Parallèlement, les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont dégradées en décembre, avec un indice Philly Fed à -10,5 après -5,9 en novembre, selon l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale. Le département américain du Travail, quant à lui, a fait état d'une hausse des inscriptions au chômage la semaine dernière, à 205.000, signe d'une baisse des tensions sur le marché de l'emploi. "Les données macroéconomiques sont mitigées et laissent présager une activité économique plus faible", souligne Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities. "Les marchés montent parce que les rendements (obligataires)baissent, mais les rendements baissent parce que le marché s'attend à une activité économique très faible l'année prochaine et à ce que la Fed réduise les taux d'intérêt", ajoute-t-il. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans cède environ cinq points de base, à 3,8342% alors que certains traders parient sur une baisse d'au moins 25 points de base des taux de la Fed dès le mois de mars, tandis que la probabilité d'une première réduction du coût du crédit aux Etats-Unis à compter de mai est évaluée à pratiquement 100%. Une baisse vendredi des chiffres des prix PCE, mesure préférée de l'inflation par la Fed, pourrait conforter le "rallye de Noël", l'indice S&P-500 étant proche du "bull market" (marché haussier). En Bourse, l'indice des nouvelles technologiques prend 1,17% et celui des semi-conducteurs 2,17% à la faveur des prévisions de Micron Technology (+7,32%) qui anticipe un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes. Dans son sillage, Nvidia AMD, Qualcomm et Intel avancent de 0,71% à 1,80%. Boeing gagne 2,40% alors que l'avionneur s'apprête à reprendre ses livraisons de 787 Dreamliner en Chine, selon une source proche du dossier. Tesla, en hausse de 2,31%, est porté par des informations selon lesquelles les Etats-Unis vont relever les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Les constructeurs automobiles américains Nikola et Lucid progressent de 3,03% et de 4,22%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)