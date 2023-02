Wall Street en hausse après des données sur les ventes au détail

par Johann M Cherian et Noel Randewich (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi alors que des données plus solides qu'attendu sur les ventes au détail ont souligné la résilience de l'économie américaine, mais aussi alimenté l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) procède à des hausses des taux dans les mois à venir, ce qui a limité les gains. L'indice Dow Jones a gagné 0,11% à 34.128,05 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,28%, à 4.147,61 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,92% à 12.070,59 points. Un rapport publié dans la journée par le département américain du Commerce montre que les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé de 3% en janvier, battant le consensus qui ressortait à +1,8%, sous l'effet notamment du bond des achats de véhicules. Ces données, communiquées au lendemain d'un rapport indiquant une accélération des prix à la consommation dans le pays le mois dernier, viennent alimenter l'hypothèse de voir la Fed procéder à au moins deux hausses supplémentaires des taux cette année, pour porter son taux directeur au-delà de 5%. Depuis le début de l'année, le S&P-500 a marqué une hausse de 8%, aidé notamment par les valeurs à forte croissance, comme les géants technologiques, qui avaient été fortement secouées l'an dernier en marge de la politique monétaire agressive de la Fed face à l'inflation. Le Nasdaq a lui repris 15% en 2023. La saison des résultats trimestriels, meilleure qu'attendu, a aussi apporté un brin d'optimisme aux investisseurs. Alors que plus de la moitié des entreprises du S&P-500 ont communiqué leurs résultats, près de 70% d'entre elles ont dépassé les attentes, selon des données IBES de Refinitiv. Après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes, grâce au rebond du secteur des voyages, Airbnb a enregistré une hausse de 13%. Roblox a bondi de 26% après avoir dépassé les prévisions trimestrielles. Apple, Alphabet, Amazon et Tesla ont enregistré des hausses comprises entre 1,40% et 2,40%. (version française Jean Terzian)