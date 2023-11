Wall Street en hausse après des données et résultats rassurants

Crédit photo © Reuters

par Sinéad Carew et Sruthi Shankar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi après la publication de données sur l'inflation ayant renforcé chez les investisseurs l'espoir que la Réserve fédérale (Fed) ait terminé sa campagne de hausses des taux, tandis que les prévisions optimistes du détaillant Target ont contribué à l'optimisme. L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, ou 163,51 points, à 34.991,21 points. Le S&P-500, plus large, a pris 7,18 points, soit 0,16%, à 4.502,88 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 9,46 points (0,07%) à 14.103,84 points. S&P-500 et Nasdaq avaient enregistré mardi leur plus importante hausse en plus de six mois après la publication de données sur les prix américains à la consommation ayant alimenté l'optimisme sur la potentielle fin du cycle de resserrement monétaire entamé par la Fed en mars 2022 pour enrayer la flambée de l'inflation. Un rapport publié ce mercredi montre que les prix à la production aux Etats-Unis ont ralenti en octobre de manière inattendue à un plus bas depuis trois ans et demi, sous l'effet du repli des prix du carburant, confirmant un affaiblissement des pressions inflationnistes. Des données distinctes communiquées dans la journée indiquent que les ventes au détail ont reculé moins qu'anticipé le mois dernier. "Ces données réaffirment le message de mardi selon lequel la Fed semble avoir plutôt bien navigué l'atterrissage doux" de l'économie américaine, a commenté Ronald Temple, stratégiste en chef de Lazard. Les marchés anticipent que la banque centrale américaine maintiendra ses taux d'intérêt de nouveau inchangés en décembre, comme elle l'a fait plus tôt ce mois-ci, et s'attendent à une première baisse en mai prochain. Ajoutant à l'optimisme, la Chambre américaine des représentants a approuvé avec un soutien bipartite un texte de financement temporaire destiné à éviter un "shutdown" (fermeture partielle des administrations fédérales) à compter de vendredi soir, rapprochant le Congrès d'une sortie d'impasse. Les investisseurs attendaient aussi de nouvelles informations sur la rencontre entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, en marge du sommet de l'Apec organisé à San Francisco, avec l'hypothèse d'un apaisement des tensions entre les deux superpuissances. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie a été le moins performant, terminant la séance en repli de 0,3%. Les services publics ont aussi fini dans le rouge. Les services de communication ont progressé, sous l'effet notamment des gains de Walt Disney après des informations selon lesquelles le fonds activiste ValueAct Capital a pris une participation dans le géant du divertissement. Target a bondi de 17,8%, enregistrant son plus important pourcentage de hausse depuis août 2019, après avoir communiqué une prévision de bénéfice supérieure aux attentes pour le trimestre actuel, citant un allègement des coûts dans ses chaînes d'approvisionnement. D'autres distributeurs, dont Macy's et Kohl's, ont aussi fini en hausse, respectivement de 7,5% et de près de 9%, dans le sillage de Target. Sirius XM a fini en hausse de 6% alors que Berkshire Hathaway a annoncé son entrée au capital de l'entreprise de divertissement audio. (version française Jean Terzian)