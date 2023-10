Wall Street en hausse après des commentaires rassurants de la Fed

par Sinéad Carew et Shashwat Chauhan (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que des commentaires conciliants de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont provoqué un repli des rendements obligataires et rassuré les investisseurs, lesquels surveillaient avec attention la situation au Moyen-Orient. L'indice Dow Jones a gagné 0,40%, ou 134,65 points, à 33.739,30 points. Le S&P-500, plus large, a pris 22,58 points, soit 0,52%, à 4.358,24 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 78,61 points (0,58%) à 13.562,84 points. Dans le sillage de commentaires d'autres responsables de la Fed, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il n'était pas nécessaire pour la banque centrale américaine de relever davantage les taux d'intérêt, ajoutant qu'aucune récession ne se dessinait à l'horizon selon lui. Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans a connu sa plus forte baisse sur une journée depuis le mois d'août, chutant d'un pic de 16 ans. Alors que les prix du pétrole se sont repliés, les investisseurs ont continué de suivre attentivement les dernières informations en provenance du Moyen-Orient, alors qu'Israël a intensifié ses frappes contre Gaza, rasant des quartiers entiers de l'enclave palestinienne. "S'il y a une escalade des tensions, les rendements obligataires pourraient décliner davantage" car étant un refuge dans un contexte d'incertitude accrue, a commenté John Praveen, directeur de Paleo Leon. "Tout le monde a un oeil sur le conflit au Moyen-Orient et l'autre tourné vers l'évolution des rendements obligataires. Le déclin des bons du Trésor est le principal catalyseur du jour", a-t-il déclaré. S'il a rappelé la détermination de la Fed à ramener l'inflation vers l'objectif de 2%, le gouverneur de la banque centrale Christopher Waller ne s'est pas exprimé sur ses perspectives économiques ou sur la suite de la politique monétaire. Une grande majorité de traders s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion, en novembre, selon FedWatch tool. Des données importantes sur l'inflation sont attendues cette semaine, avec les prix à la production et les prix à la consommation aux Etats-Unis. Les investisseurs attendent aussi le compte-rendu de la réunion de septembre de la Fed et le coup d'envoi de la saison des résultats. Dix des onze principaux secteurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert. Seule l'énergie, en hausse de plus de 3% la veille, s'est repliée, de 0,02%. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, la hausse de 1,9% de PepsiCo après que l'entreprise a relevé pour la troisième fois sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Rivian Automotive a bondi de 4,6% après qu'UBS a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre". (version française Jean Terzian)