Wall Street en hausse alors que perdure l'optimisme sur les taux

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, continuant de profiter du virage accommodant signalé par la Réserve fédérale américaine (Fed) à l'issue de sa réunion de politique monétaire la semaine dernière, tandis que les investisseurs attendaient aussi des données cruciales sur l'inflation aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,68%, ou 251,90 points, à 37.557,92 points. Le S&P-500, plus large, a pris 27,81 points, soit 0,59%, à 4.768,37 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 98,03 points (0,66%) à 15.003,22 points. Les trois principaux indices de Wall Street se sont confortablement installés en territoire positif, le Dow Jones s'établissant de nouveau à un plus haut inédit tandis que le S&P-500 s'est rapproché de son record historique de clôture atteint le 22 janvier dernier. "Il est encourageant de voir que le marché s'élargit", a commenté Robert Pavlik, gestionnaire de portfolio chez Dakota Wealth, dans l'Etat du Connecticut. "Il sera intéressant de voir si cette tendance se prolonge en début d'année prochaine", a-t-il ajouté. A l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire, la Fed a nouveau maintenu mercredi dernier ses taux d'intérêt inchangés et indiqué que son cycle de resserrement monétaire touchait à sa fin, ouvrant la voie à une baisse des taux l'an prochain. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré dans la journée qu'il n'y avait "aucune urgence" pour la banque centrale de commencer à baisser les taux, citant la solidité de l'économie et le faible rythme de repli de l'inflation vers l'objectif de 2%. Reste que les marchés financiers misent en majorité sur une baisse des taux de 25 points de base dès mars prochain, selon des données FedWatch. "Le marché se montre probablement un peu trop agressif dans ses attentes sur les baisses de taux", a déclaré Robert Pavlik, ajoutant qu'il fallait rester "prudents" sur les contours d'un assouplissement monétaire en 2024. "Deux baisses (des taux) auraient probablement du sens. Mais quatre ou cinq, cela signifierait qu'il y a un problème avec l'économie", a-t-il ajouté. Le départ américain du Commerce doit communiquer jeudi son ultime lecture du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre, puis sera publié vendredi le rapport sur la consommation personnelle aux Etats-Unis qui donnera des éléments sur l'inflation.Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, au premier rang desquels l'énergie et les services de communication. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, Boeing a progressé de 1,2% après que la compagnie Lufthansa a annoncé avoir commandé à l'avionneur américain quarante appareils 737-8 MAX. Amgen a pris 1,1% après que BMO a relevé sa recommandation à "surperformance". (version française Jean Terzian)