Wall Street en hausse alors que les craintes sur la Fed s'apaisent

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, alors que les prévisions solides de grands distributeurs et un climat moins anxiogène entourant les futures hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont incité les investisseurs à prendre des risques.

L'indice Dow Jones a gagné 1,61%, ou 516,91 points, à 32.637,19 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 79,11 points, soit 1,99%, à 4.057,84 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 305,91 points (2,68%) à 11.740,65 points.

Les trois principaux indices de Wall Street s'orientent vers un gain hebdomadaire inédit depuis la mi-mars, après une série de semaines consécutives dans le rouge sans précédent depuis plusieurs décennies.

Alors que des distributeurs américains ont averti ces dernières semaines sur leurs résultats annuels, Macy's a rassuré en relevant sa prévision de bénéfice pour l'année, voyant son titre bondir de 19,3%.

Les chaînes de magasins à bas prix Dollar General et Dollar Tree ont progressé, respectivement de 13,7% et 21,9%, après avoir annoncé des prévisions de ventes annuelles revues à la hausse, laissant penser que les consommateurs se tournent vers les produits les moins coûteux alors que l'inflation a atteint un pic de plusieurs décennies.

Le compte-rendu, publié mercredi, de la réunion de mai de politique monétaire de la Fed a apaisé les craintes de voir la banque centrale américaine se montrer encore plus agressive, une perspective qui a alimenté ces dernières semaines la volatilité du marché.

"Nous voyons une Fed agressive, mais pas ultra-agressive pour l'heure", a commenté Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities, à New York.

"L'inflation structurelle a plafonné, mais transitoire ? Probablement pas", a-t-il dit.

Hormis l'immobilier, tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le vert.

Côté valeurs, Twitter a gagné 5,5% après avoir annoncé une procédure en justice contre Elon Musk pour avoir révélé son apport personnel dans le rachat du réseau social.

Tesla, Amazon et Apple ont enregistré des hausses et contribué à la performance du Nasdaq.

Alibaba Group a bondi de 14,8% à la suite de l'annonce de résultats supérieures aux attentes, en dépit de l'absence de prévisions du fait des restrictions sanitaires en Chine.

(version française Jean Terzian)