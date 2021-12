Wall Street en hausse alors que les craintes sanitaires s'apaisent

par Caroline Valetkevitch et Sinéad Carew

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi, alors que les investisseurs ont salué des informations rassurantes sur l'efficacité des vaccins contre le COVID-19 face au nouveau variant Omicron, même si des incertitudes demeurent sur l'évolution de la situation sanitaire.

L'indice Dow Jones a gagné 0,10%, ou 35,32 points, à 35.754,75 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 14,46 points, soit 0,31%, à 4.701,21 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 100,07 points (0,64%) à 15.786,99 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont terminé dans le vert pour une troisième séance consécutive.

Huit des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, dont le secteur des services de communication et celui de la santé.

Pfizer et BioNTech ont déclaré dans la journée que leur schéma vaccinal complet, avec troisième dose, était capable de neutraliser le variant Omicron du coronavirus, selon des essais cliniques.

Si les titres du secteur du voyage ont rebondi après cette annonce, nombre d'investisseurs demeurent préoccupés par les nouvelles restrictions sanitaires qui pourraient être en vigueur à travers le monde pour empêcher la propagation du variant Omicron du coronavirus.

Comme attendu, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi de nouvelles mesures pour lutter contre la résurgence de l'épidémie en Angleterre du fait du variant Omicron, détecté pour la première fois en Afrique du Sud et à Hong Kong.

"Le Nasdaq se porte bien, le Dow Jones pas tellement. C'est typiquement une journée à risque", a commenté Paul Nolte, gestionnaire de portfolio chez Kingsview Investment Management, à Chicago.

"Beaucoup de choses évoluent en fonction des informations sur le virus. Cela rouvre les échanges plus qu'autre chose", a-t-il déclaré.

Les valeurs du S&P-500 censées profiter pleinement de la réouverture de l'économie ont été parmi les plus fortes progressions du jour, parmi lesquelles Norwegian Cruise Line, qui a bondi de 8%, Carnival Corp et Royal Carribean, tous deux en hausse de plus de 5%.

Goodyear Tire & Rubber a progressé de 2,6% après que Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

Stanley Black & Decker a enregistré une hausse de 3,3% après l'annonce par le groupe suédois Securitas d'un accord pour racheter ses activités de sécurité électronique pour 3,2 milliards de dollars.

(version française Jean Terzian)