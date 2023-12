Wall Street en hausse alors que la Fed envisage une baisse des taux en 2024

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, le Dow Jones atteignant un record en près de deux ans, après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé son taux directeur à son niveau actuel et signalé que son cycle de resserrement monétaire touchait à sa fin, avec une probable baisse des coûts du crédit l'an prochain. L'indice Dow Jones a gagné 1,40%, ou 512,30 points, à 37.090,24 points. Le S&P-500, plus large, a pris 63,39 points, soit 1,37%, à 4.707,09 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 200,57 points (1,38%) à 14.733,96 points. Dans sa décision de politique monétaire, à l'issue de sa réunion de deux jours, la Fed a de nouveau maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme cela était attendu, et indiqué que la quasi-totalité de ses responsables anticipaient une baisse des taux d'ici la fin de l'année 2024. Alors qu'ils étaient stables avant la fin de la réunion de la Fed, les principaux indices de Wall Street ont basculé dans le vert dans la foulée du communiqué de la banque centrale américaine. Le Dow Jones a grimpé à un pic de clôture depuis janvier 2022, tandis que le S&P-500 et le Nasdaq se sont établis à un record cette année. La tendance s'est accélérée avec la conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell, qui a déclaré qu'il était "peu probable" que la Fed relève encore ses taux et que la banque centrale était très vigilante pour éviter "l'erreur de maintenir les taux trop élevés pendant trop longtemps". Avec son communiqué de politique monétaire, la Fed montre qu'elle "voit que les marchés ont déjà commencé à miser sur le fait que l'inflation reviendrait à la normale sans provoquer de récession", a commenté Tom Martin, gestionnaire de portfolio chez Globalt Investments, à Atlanta. "Nous espérions que cela en serait ainsi, mais nous ne le pensions pas vraiment", a-t-il déclaré. D'après des données Fedwatch, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en mai prochain est passée à 90%, contre 80%, avec l'annonce de la Fed. Wall Street a enregistré des gains ces dernières semaines sur fond d'optimisme à propos de la fin du cycle de resserrement monétaire entamé par la Fed en mars 2022 pour contrôler l'inflation. Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé en novembre de 0,9% en rythme annuel. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont enregistré des gains, au premier rang desquels l'immobilier et les services publics, particulièrement sensibles aux taux d'intérêt, qui ont tous deux augmenté de plus de 3%. Côté valeurs, à contre-courant de la tendance du jour, Pfizer a chuté de 6,7% après avoir communiqué des prévisions pour 2024 inférieures aux attentes de Wall Street. (version française Jean Terzian)