Wall Street en désordre avant la Fed, Tesla grimpe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé vendredi peu après l'ouverture, à moins d'une semaine du communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 35,83 points, soit 0,11%, à 33.797,78 points et le Standard & Poor's 500 avance de 0,20% à 4.302,54 points. Le Nasdaq Composite gagne 0,52%, soit 69,287 points, à 13.307,811. Le S&P-500 est entré jeudi dans un marché haussier ("bull market"), défini par une hausse de 20% par rapport à un plus bas récent. L'indice de référence des investisseurs et le Nasdaq ont atteint au cours des dernières séances leur plus haut niveau depuis le début de l'année, portés par la progression des valeurs tournées vers l'intelligence artificielle, par des résultats d'entreprises supérieurs aux attentes et par la perspective d'une pause de la Fed dans la remontée de ses taux d'intérêt. Selon la baromètre Fedwatch de CME Group, la probabilité que la Fed maintienne mercredi prochain l'objectif de taux des fonds fédéraux à 5%-5,25% est de 72%. Mais les traders estiment qu'il y a une chance sur deux pour qu'elle relève ses taux d'un quart de point en juillet. "Nous nous attendons à une dernière hausse dans ce cycle en juillet. Nous pensons que l'affaiblissement des données sur l'activité et l'emploi conduira à une pause plus durable en septembre, avant une première baisse en mars 2024", estiment les économistes de BNP Paribas. Aux valeurs, le constructeur de véhicules électriques Tesla gagne 5,14%, au plus haut depuis huit mois, après avoir noué un accord avec Ford (+3,08%), qui permettra aux clients de ce dernier d'accéder à son réseau de Superchargeurs en Amérique du Nord. Netflix prend 2,08% à la suite d'une information du Wall Street Journal sur l'augmentation des abonnements à la plate-forme malgré des restrictions sur le partage de mot de passe. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)