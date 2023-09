Wall Street en baisse sur fond de prudence sur la Fed

Wall Street en baisse sur fond de prudence sur la Fed













Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, sous l'effet notamment du repli des valeurs à forte croissance, dans un climat de prudence des investisseurs alors que débutait la très attendue réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice Dow Jones a cédé 0,31%, ou 106,57 points, à 34.517,73 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 9,58 points, soit 0,22%, à 4.443,95 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 32,05 points (0,23%) à 13.678,19 points. A la veille du communiqué de la Fed, qui devrait annoncer le maintien de ses taux d'intérêt à leur niveau actuel, les investisseurs ont privilégié les prises de bénéfices, au détriment notamment des valeurs à forte croissance, lesquelles sont sensibles aux taux. "Les marchés sont vraiment focalisés sur un quelconque changement dans la communication de la Réserve fédérale", a déclaré Helena Montana, directrice des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, qui a ajouté s'attendre à ce que soient scrutés les commentaires de la banque centrale sur l'inflation. En plus de sa politique monétaire, la banque centrale américaine communiquera mercredi ses prévisions économiques trimestrielles, qui dessinera la trajectoire attendue de l'inflation et de la croissance économique, ainsi que la courbe des taux d'intérêt. "Ce qui est pris en compte est une pause (de la campagne de hausse des taux de la Fed) mais aussi le risque que les taux restent élevés plus longtemps", a commenté Michael Green, stratégiste en chef de Simplify Asset Management, à Philadelphie. Si la Fed venait à indiquer dans son rapport qu'elle écarte la possibilité d'une baisse des taux l'an prochain, la pause qui serait décidée mercredi sera "globalement considérée comme très conservatrice". Les marchés financiers misent avec quasi-certitude sur une pause dans le cycle de resserrement des taux, qui serait la deuxième depuis que la Fed a lancé cette campagne en mars 2022 avec l'objectif d'enrayer l'inflation galopante. L'hypothèse d'une nouvelle pause en novembre a pris de l'épaisseur ces derniers jours. Neuf des onze principaux secteurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, dont l'énergie. Côté valeurs, parmi les mouvements de la séance à noter, le repli de Walt Disney après l'annonce d'un plan massif d'investissement pour accroître la capacité de ses parcs d'attraction au cours des dix prochaines années. Starbucks a fini en baisse après que TD Cowen a dégradé sa recommandation à "sous-performance". Alors que le principal syndical des ouvriers américains de l'automobile a menacé d'une grève élargie à compter de vendredi si aucun accord salarial n'était trouvé avec trois constructeurs, deux d'entre eux, General Motors et Ford ont progressé. (version française Jean Terzian)