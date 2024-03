Wall Street en baisse, plombée par les valeurs technologiques

par Sinéad Carew et Bansari Mayur Kamdar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi, sous l'effet du repli des valeurs technologiques, Apple notamment, au cours d'une semaine marquée par un éventail de données économiques et par l'audition du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, devant des parlementaires. L'indice Dow Jones a cédé 1,04%, ou 404,64 points, à 38.585,19 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 52,3 points, soit 1,02%, à 5.078,65 points. A lire aussi... Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 267,92 points (1,65%) à 15.939,59 points. Des données publiées dans la journée dressent un tableau économique contrasté: si la croissance de l'activité du secteur américain des services a ralenti en février, sur fond de recul du chômage, l'indice des nouvelles commandes a atteint un plus haut de six mois, suggérant une solidité sous-jacente du secteur. Un rapport distinct fait état d'une baisse plus forte qu'attendu des nouvelles commandes pour les biens manufacturiers américains en janvier. Alors qu'il a porté Wall Street vers des records plus tôt cette année, l'engouement autour de l'intelligence artificielle (IA) s'est estompé cette semaine, laissant place aux interrogations sur la politique monétaire de la Fed après que des données mettant en évidence une inflation persistante en février ont douché les espoirs d'une baisse imminente des taux. Certains analystes voient dans le repli du jour du secteur technologique, de 1,2%, une prise de bénéfices consécutive aux gains enregistrés dernièrement par le secteur et son bond de 56% l'an dernier. Deux éléments peuvent expliquer l'aversion au risque constatée lors de la séance, a déclaré Craig Fehr, directeur des investissements chez Edward Jones, à Saint Louis. Premièrement, a-t-il noté, la baisse de 24% en rythme annuel des ventes d'iPhone en Chine sur les six premières semaines de l'année, du fait de la concurrence locale accrue provenant notamment de Huawei. Apple a perdu 2,8%. Deuxièmement, a-t-il ajouté, une information de l'agence Bloomberg selon laquelle l'administration américaine veut bloquer les efforts d'Advanced Micro Devices pour commercialiser une puce alimentant l'IA spécifiquement destinée au marché chinois, alors que Washington restreint de plus en plus les exportations de technologies de pointe vers la Chine. Les titres des fabricants de semi-conducteurs ont plongé. Craig Fehr a aussi pointé du doigt une forme de contrecoup après que le S&P-500 s'est établi lundi à un record durant la séance avant de finir légèrement en baisse. "Il est raisonnable, et même sain, de marquer des pauses (...) Ce marché reprend son souffle après des gains importants", a-t-il dit. Les investisseurs attendent l'audition du président de la Fed, Jerome Powell, devant des élus du Congrès américain mercredi et jeudi, pour scruter de potentiels indices sur la politique monétaire de la banque centrale. Les traders anticipent pour la plupart une première baisse des taux en juin. Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, huit ont fini la séance dans le rouge. L'énergie a enregistré la plus forte hausse, avec 0,7%. Tesla a reculé de 3,9% à la suite d'un incendie dans sa gigafactory européenne près de Berlin où la production a été suspendue. Target a bondi de 12% après avoir annoncé une prévision de ventes annuelles largement au-dessus des attentes. (Rédigé par Jean Terzian)