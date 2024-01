Wall Street en baisse, plombée par le secteur bancaire et Apple

Wall Street en baisse, plombée par le secteur bancaire et Apple













Crédit photo © Reuters

par Noel Randewich et Johann M Cherian (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors que les résultats mitigés communiqués par Goldman Sachs et Morgan Stanley ont plombé le secteur bancaire, tandis que le repli d'Appel et de Boeing a pesé aussi sur le S&P-500. L'indice Dow Jones a cédé 0,62% à 37.361,12 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,37% à 4.765,98 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,19% à 14.944,35 points. Plusieurs grandes banques américaines ont donné vendredi le coup d'envoi officieux de la saison des résultats. Alors que Wall Street était fermée lundi, Morgan Stanley a chuté de 4,2% pour s'établir à un plus bas de plus d'un mois après avoir publié un bénéfice trimestriel en baisse, tandis que Goldman Sachs a avancé de 0,7% à la suite du bond de son bénéfice. La morosité du marché a été alimentée par des commentaires de Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), qui a estimé qu'il n'était pas nécessaire pour la banque centrale américaine de se précipiter pour baisser les taux d'intérêt, même s'il s'est dit davantage confiant sur la mise sous contrôle de l'inflation. Alors qu'ils étaient nombreux, le mois dernier, à anticiper une première baisse des taux dès le mois de mars, les traders misent de moins en moins, désormais, sur cette hypothèse. "Ce qui s'est produit aujourd'hui est davantage une forme de consolidation des marchés en rapport avec l'idée que les investisseurs s'étaient montrés un peu trop optimistes" sur la volonté de la Fed de réduire les taux, a commenté Ross Mayfield, analyste chez Baird. Dix des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, au premier rang desquels l'énergie, en repli de 2,4%. Spirit Airlines a plongé de 47% après qu'un juge fédéral américain a bloqué le rachat de la compagnie aérienne par JetBlue Airways. Apple a reculé de 1,2% dans le sillage d'une rare réduction sur les prix de ses iPhones décidée en Chine pour répondre à la concurrence féroce dans le pays. Advanced Micro Devices a pris 8,3% après que les analystes de Barclays ont relevé leur objectif de cours, de même que pour d'autres fabricants de semi-conducteurs. Boeing a plongé de près de 8%, à un plus bas de deux mois, à la suite de la décision de l'administration de l'aviation américaine de maintenir au sol les 737 MAX 9 pour une durée indéterminée. (version française Jean Terzian)