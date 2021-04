Wall Street en baisse, plombée les technos

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, pénalisée par les technologiques, tout en signant une troisième hausse mensuelle consécutive.

L'indice Dow Jones a cédé -0,54%, ou 185,51 points, à 33.874,85 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 30,21 points, soit -0,72%, à 4.181,26 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 119,87 points (-0,85%) à 13.962,68 points.

Sur le mois d'avril, le S&P 500 a pris plus de 5,2%, le Dow Jones plus de 2,7% et le Nasdaq autour de 5,40%.

Aux valeurs, Apple, a perdu 1,51% à 131,46 dollars, tandis qu'Alphabet a cédé 1,64% à 2.353,50 dollars, tous deux victimes de prises de bénéfices en dépit de résultats jugés encourageants publiés dans la semaine.

Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $63,49 (-2,32%) et le brent à $67,25 (-1,90%).

Le dollar évoluait en hausse de 0,74% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,2022 dollar (-0,79%).

Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a cédé -1,1 point de base pour s'établir à 1,6294%. Son homologue à cinq ans, a reculé de -1,6 point de base à 0,8509%.