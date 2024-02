Wall Street en baisse, Nvidia a pesé avant ses résultats

par Chuck Mikolajczak NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, le Nasdaq ayant enregistré le plus fort repli du jour dans le sillage de Nvidia, dans le rouge à la veille de la publication de ses résultats trimestriels, tandis que Walmart a évité au Dow Jones un recul plus important. L'indice Dow Jones a cédé 0,17%, ou 64,19 points, à 38.568,00 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 30,06 points, soit 0,60%, à 4.975,51 points. A lire aussi... Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 144,87 points (0,92%) à 15.630,78 points. Les investisseurs se demandent si les résultats trimestriels de Nvidia, attendus mercredi après la clôture, vont justifier la très forte valorisation du fabricant de semi-conducteurs et continuer d'alimenter l'enthousiasme autour des titres liés à l'intelligence artificielle (IA). Nvidia, qui s'est installé sur le podium des entreprises de Wall Street les plus valorisées en profitant pleinement de l'engouement pour les puces dédiées à l'IA, a reculé mardi de 4,35%, sa plus forte baisse depuis octobre dernier. "Peu importe ce qu'ils diront, les traders vont verrouiller leurs profits, les gestionnaires d'actifs vont retirer une partie de leurs positions (...) et cela s'est en partie produit aujourd'hui, en amont des données demain", a commenté Ken Polcari, directeur de Kace Capital Advisors, en Floride. Alors qu'ils ont été portés en début d'année par l'optimisme à propos des taux d'intérêt, les principaux indices de Wall Street ont marqué le pas la semaine dernière après que des données sur l'inflation aux Etats-Unis moins bonnes qu'attendu ont douché les espoirs d'un assouplissement imminent dans la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Une première baisse des taux d'intérêt est désormais anticipée en juin, selon une majorité étroite d'économistes interrogés par Reuters, qui n'écartent pas le risque de devoir attendre plus longtemps encore. Les investisseurs entendent trouver des indices sur la politique monétaire dans le compte-rendu de la réunion de janvier de la Fed, qui sera publié mercredi, tandis que des responsables de la banque centrale américaine s'exprimeront plus tard cette semaine. Walmart s'est établi à un record après avoir dit s'attendre à des ventes annuelles largement supérieures aux attentes de Wall Street et avoir relevé son dividende annuel de 9%. Dans le sillage du détaillant, le secteur de la consommation de base a enregistré la seule hausse du jour parmi les secteurs majeurs du S&P-500. Les technologies de l'information ont subi la plus forte baisse. Alternant gains modestes et replis au cours de la séance, Home Depot a fini légèrement dans le vert (0,06%) après avoir fait état de prévisions annuelles inférieures aux attentes. Bénéficiaire ces dernières semaines de l'engouement autour de l'IA, le fabricant de puces Super Micro Computer a reculé pour une deuxième séance consécutive après avoir plongé vendredi de près de 20%. (Rédigé par Jean Terzian)