Wall Street en baisse, inquiétude sur l'inflation et les taux

Wall Street en baisse, inquiétude sur l'inflation et les taux













Crédit photo © Reuters

par Sinéad Carew et Shristi Achar A (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, après que des données sur le secteur des services américain plus solides qu'attendu ont alimenté les inquiétudes sur une inflation persistante et sur un maintien de taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'attendu, tandis que le repli d'Apple a pesé. L'indice Dow Jones a cédé 0,57%, ou 198,78 points, à 34.443,19 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 31,35 points, soit 0,70%, à 4.465,48 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 148,48 points (1,06%) à 13.872,47 points. D'après une enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée dans la journée, la croissance du secteur des services aux Etats-Unis a accéléré en août à un rythme supérieur au consensus et les coûts des intrants pour les entreprises du secteur ont progressé. Les principaux indices de Wall Street ont peu réagi à la publication, dans l'après-midi, du "livre beige" de la Réserve fédérale (Fed) dans lequel la banque centrale américaine note une croissance économique "modeste" et un ralentissement de l'inflation dans une grande partie des Etats-Unis. En large majorité, les traders misent sur une pause dans la campagne de hausse des taux à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed les 19 et 20 septembre. L'hypothèse d'un maintien des taux à leur niveau actuel en novembre est, elle, anticipée par plus d'une moitié des traders, selon CME FedWatch Tool. Le rebond récent des prix du pétrole a aussi alimenté les craintes que les pressions inflationnistes persistantes incitent la Fed à conserver sa position agressive sur les taux d'intérêt. Cette hypothèse met particulièrement sous pression les valeurs à forte croissance, plus sensibles aux taux d'intérêt, tandis que les rendements obligataires ont progressé. La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a prévenu dans la journée qu'il fallait que la Fed "agisse avec précaution" pour ses prochaines mesures monétaires. "Les données plus solides qu'attendu de l'ISM sur les services montrent que les investisseurs ne sont toujours pas vraiment doués lorsqu'il s'agit de lire dans les feuilles de thé post-pandémie", a commenté Carol Schleif, directrice des investissements de BMO à Minneapolis. Alors que les investisseurs espèrent de longue date voir le cycle de hausse des taux prendre fin, ces données montrent une résilience de l'économie américaine et une persistance d'une inflation qui ne baisse pas "aussi vite qu'il le faudrait pour que la Fed commence à abaisser les taux dans un avenir proche", a-t-elle ajouté. Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le rouge, dont les technologies, qui ont enregistré la plus forte baisse (1,4%). Côté valeurs, Apple a reculé de 3,6% et pesé sur les indices majeurs de Wall Street après des informations selon lesquelles la Chine a interdit aux fonctionnaires des agences gouvernementales d'utiliser, dans le cadre professionnel, des iPhones et d'autres appareils produits à l'étranger. D'autres valeurs à forte croissance se sont aussi repliées, Tesla, Amazon et Nvidia perdant entre 1,6% et 3,8%, en parallèle à la hausse du rendements des bons du Trésor américain sur dix ans et sur deux ans. Lockheed Martin a chuté de 4,8% après avoir revu à la baisse sa prévision de livraison pour ses avions de chasse F-35. (version française Jean Terzian)