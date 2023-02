Wall Street en baisse avec des craintes sur les mesures de la Fed

par Johann M Cherian et Noel Randewich (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi alors que la solidité inattendue de données sur l'inflation et la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont alimenté les craintes de voir la Réserve fédérale (Fed) continuer à relever les taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a cédé 1,26% à 33.696,39 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 1,38% à 4.090,51 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,78% à 11.855,83 points. Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que les prix à la production ont augmenté en janvier à leur rythme le plus important en sept mois, sous l'effet du bond des prix des produits énergétiques. D'autres données communiquées en parallèle indiquent que les inscriptions au chômage ont reculé de manière inattendue la semaine dernière, un nouveau signe de la résilience du marché du travail américain. L'ensemble des indicateurs parus au cours de la semaine mettent en exergue une inflation toujours élevée et une économie américaine qui restent relativement solide alors que la Fed a resserré en ce début d'année sa politique monétaire, très agressive l'an dernier pour tenter de contrôler l'inflation. "Avec des données comme celles-ci, la Fed va continuer de relever les taux, et aucun d'entre nous ne veut ça", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder, à New York. "Des murmures se font désormais entendre sur la possibilité d'une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion" de la banque centrale américaine, a-t-il ajouté. En déclin en 2022, le S&P-500 marque un rebond depuis le début de l'année, avec une hausse d'environ 7%, dans le sillage de résultats d'entreprises rassurants et d'un espoir, prudent, que la Fed approche de la fin de sa campagne de hausse des taux. Les marchés financiers s'attendent à ce que la Fed porte son taux de référence au-delà de 5% d'ici le mois de mai et le maintienne au-dessus de ce seuil jusqu'à la fin de l'année. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le rouge, alors que la tendance à la vente s'est accentuée en fin de séance, notamment avec Tesla. Le titre du constructeur électrique a reculé de 5,7% à la suite de l'annonce du rappel de 362.000 véhicules aux Etats-Unis afin de corriger le logiciel de conduite autonome. Roku a bondi de 11% après avoir indiqué qu'il anticipait un chiffre d'affaires supérieur aux attentes lors du trimestre en cours. Cisco Systems a progressé de 5,2% pour s'établir à un pic en neuf mois après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. (version française Jean Terzian)