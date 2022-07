Wall Street en baisse après les premiers résultats décevants des banques

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi après la publication des résultats trimestriels de deux grandes banques américaines, JPMorgan et Morgan Stanley, marquées par une baisse de leurs bénéfices alors que les investisseurs redoutent de plus en plus une récession aux Etats-Unis.

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 586,9 points, soit 1,91%, à 30.185,89 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,82% à 3.732,45 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,69%, soit 189,66 points, à 11.057,92.

JPMorgan a fait état jeudi d'une baisse de 28% de son bénéfice au deuxième trimestre, ressorti en deçà du consensus, en raison notamment d'une hausse des provisions alors que son directeur général Jamie Dimon a prévenu que les tensions géopolitiques, l'inflation élevée et la perte de confiance des consommateurs "risquaient fort d'avoir des conséquences négatives sur l'économie mondiale à un moment donné".

Morgan Stanley a également raté - pour le première fois en neuf trimestres - le consensus sur le bénéfice en raison d'un effondrement des transactions dans un contexte de forte volatilité des marchés qui a pesé sur son activité de banque d'investissement.

Dans le sillage de JPMorgan et Morgan Stanley, qui perdent respectivement 4,38% et 2,84%, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America refluent de 3% à 3,5%, tandis que l'indice du secteur des banques abandonne 3,46%.

"Toutes les choses que l'on ne veut pas voir, on les a à peu près toutes: des chiffres inférieurs aux prévisions, une baisse des rachats d'actions et une augmentation des réserves de crédit sont des éléments qui signalent une récession plutôt qu'un trou d'air ponctuel", commente Thomas Hayes, président de Great Hill Capital.

"Le marché n'aime pas ça et à juste titre", ajoute-t-il.

Côté indicateurs économiques américains, après la publication mercredi des données inattendues des prix à la consommation en juin, les prix à la production sont ressorties jeudi également au-dessus des attentes, l'indice ayant progressé le mois dernier de 1,1% et de 11,3% en rythme annuel, signe d'une inflation persistante.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, pour leur part, ont également augmenté plus que prévu la semaine dernière à 244.000.

(Rédigé par Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)