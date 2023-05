Wall Street en baisse après les commentaires de Powell (Fed)

Crédit photo © Reuters

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, voyant les gains enregistrés au cours de la séance s'effacer alors que les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, ont laissé les investisseurs dans le flou quant à la campagne de hausse des taux de la banque centrale américaine. L'indice Dow Jones a cédé 0,80%, ou 270,29 points, à 33.414,24 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 28,83 points, soit 0,70%, à 4.090,75 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 55,18 points (0,46%) à 12.025,33 points. Les principaux indices de Wall Street ont dans un premier penché dans le vert après que la Fed a indiqué à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire qu'elle relevait, comme attendu, ses taux d'intérêt de 25 points de base. Dans son communiqué, la banque centrale américaine a aussi laissé entrevoir une pause dans sa campagne de hausse des taux. Cependant le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné dans la foulée en conférence de presse que la Fed considérait toujours que l'inflation était trop élevée, ajoutant qu'il était prématuré de dire que le cycle de resserrement monétaire était terminé. "La Fed continue de marcher sur une corde raide, en ce sens qu'elle essaie de trouver un équilibre entre la crédibilité de son combat contre l'inflation et la mise en oeuvre d'un atterrissage doux" de l'économie, a commenté Michael Arone, stratégiste en chef de State Street Global Advisors, à Boston. Alors que les investisseurs attendaient des signaux indiquant que la Fed allait opérer une pause dans ses hausses de taux, craignant que la campagne de la banque centrale pousse l'économie en récession, "c'est peu concluant", a estimé Alan Lancz, président d'une firme de conseil en investissement éponyme dans l'Ohio. Des données publiées dans la journée montrent que les entreprises du secteur privé américain ont accéléré leurs recrutements en avril. Il y a toutefois des signes d'un ralentissement du marché du travail dans le contexte de hausse des taux d'intérêt. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, l'énergie et les finances enregistrant les plus fortes baisses. Côté valeurs, en cette saison de résultats, Advanced Micro Devices s'est replié de 9,3% après avoir annoncé une prévision de chiffre d'affaires trimestriel inférieure aux attentes, citant la faiblesse des ventes d'ordinateurs PC. (version française Jean Terzian)