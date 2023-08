Wall Street en baisse après la décision de Fitch sur la note US

par David French et Bansari Mayur Kamdar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi alors que, après cinq mois consécutifs de hausse des principaux indices de Wall Street, les investisseurs ont privilégié les prises de bénéfices à la suite de la décision de l'agence Fitch de dégrader la note souveraine des Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,98%, ou 348,16 points, à 35.282,52 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 63,34 points, soit 1,38%, à 4.513,39 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 310,47 points (2,17%) à 13.973,45 points. Fitch a abaissé mardi après-midi la note de crédit des Etats-Unis à "AA+", citant la gouvernance du pays en matière budgétaire et la dette publique croissante. Il s'agit de la deuxième agence majeure de notation à retirer aux Etats-Unis leur triple A, après Standard & Poor's en 2011. D'autres agences ont toutefois estimé que cette dégradation de la note ne devrait pas tirer les marchés financiers vers le bas sur une durée prolongée, mettant en exergue une économie plus solide qu'en 2011. En entame d'un mois d'août traditionnellement au ralenti, la décision de Fitch donne aux marchés l'occasion de marquer une pause, alors que le S&P-500 et le Nasdaq ont enregistré en juillet une hausse mensuelle pour un cinquième mois consécutif dans le sillage de résultats trimestriels solides et de l'espoir d'un atterrissage doux de l'économie. S&P-500 et Nasdaq ont connu mercredi leur deuxième séance d'affilée dans le rouge. Pour le premier nommé, il s'agit du plus important repli sur une journée depuis le 25 avril. "Le marché cherchait à mon avis une raison pour effectuer une correction, et (la décision de Fitch) est apparue comme une très bonne raison de le faire", a commenté Gregg Abella, directeur général d'Investment Partners Asset Management. Particulièrement sensibles aux variations des taux d'intérêt, les valeurs à forte croissance, Tesla, Nvidia, Meta Platforms et Apple, ont reculé alors que le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans a progressé à un plus haut de près de neuf mois. Le secteur technologique a enregistré la plus forte baisse du jour (2,6%) parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, dont neuf ont décliné. Des rendements obligataires au-delà de 4%, "ce n'est pas ce que veut voir le marché", a commenté Quincy Krosby, stratégiste en chez de LPL Financial, à Charlotte en Caroline du Nord. Il a prédit par ailleurs que les investisseurs allaient de suite tourner la page de la décision de Fitch. "Le marché va très vite se focaliser sur Amazon et Apple demain après-midi et ensuite sur le rapport sur l'emploi vendredi", a-t-il dit. Amazon et Apple publient jeudi après-clôture leurs résultats trimestriels. Une enquête publiée dans la journée montre que le secteur privé américain a créé plus d'emplois qu'attendu en juillet, suggérant que le marché du travail continue de rester résilient et pourrait protéger l'économie d'une récession. En dépit des craintes d'une récession, les entreprises américaines ont enregistré des résultats solides au deuxième trimestre. Alors qu'environ les deux-tiers des compagnies du S&P-500 ont communiqué leurs résultats, 79,9% d'entre elles ont battu les attentes, selon des données IBES de Refinitiv. Parmi les mouvements à noter côté valeurs, CVS Health a progressé de 3,3% après avoir battu les attentes de Wall Street sur son bénéfice trimestriel. Advanced Micro Devices a reculé de 7% sur fond d'inquiétudes que son projet visant à concurrencer Nvidia dans le domaine des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle (IA) soit trop ambitieux. (version française Jean Terzian)