Wall Street en baisse après l'audition de Powell

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après les propos tenus par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a indiqué que le combat contre l'inflation n'était pas fini et laissé entendre que de nouvelles hausses de taux ne sauraient être exclues. L'indice Dow Jones a cédé 0,30%, ou 102,35 points, à 33.951,52 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 23,02 points, soit 0,52% à 4.365,69 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 165,09 points (1,21%) à 13.502,199. La Réserve fédérale a encore "un long chemin à parcourir" pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, a déclaré mercredi le président de la banque centrale américaine. "Nous sommes très loin de notre objectif d'inflation et restons focalisés sur le retour à l'objectif de 2%", a dit Jerome Powell devant la commission des Services financiers de la Chambre des représentants. La mesure d'inflation préférée de la Fed, l'indice PCE, se maintient à un niveau élevé à +4,4% sur un an en avril, après avoir culminé autour de 7% l'an dernier. (Rédaction de Paris)