Wall Street en baisse alors que les rendements obligataires progressent

par Sinéad Carew et Shristi Achar A (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, dans un contexte de hausse des rendements obligataires et des prix du pétrole, alors que les investisseurs ont gardé en tête l'évolution de la campagne de hausse des taux menée par la Réserve fédérale (Fed), à quinze jours de la réunion de la banque centrale américaine. L'indice Dow Jones a cédé 0,56%, ou 195,74 points, à 34.641,97 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 18,94 points, soit 0,42%, à 4.496,83 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 10,86 points (0,08%) à 14.020,95 points. Si les principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains la semaine dernière dans un contexte d'optimisme sur une pause dans le resserrement monétaire opéré par la Fed, ce climat s'est érodé depuis lors. Le rendement des bons du Trésor américain a progressé après la publication de données indiquant une résilience de l'économie américaine et des commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, selon lesquels la banque centrale américaine n'avait pas besoin de modifier ses taux à court terme. En très large majorité, les traders mise sur une pause dans le cycle de hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed les 19 et 20 septembre. Une partie d'entre eux anticipent que les taux seront maintenus à leur niveau actuel jusqu'en novembre. L'une des raisons pour lesquelles les actions peinent à avancer se trouve dans les taux d'intérêt, qui continuent d'augmenter et de constituer une bonne alternative aux actions", a commenté Paul Nolte, stratégiste marché chez Murphy & Sylvest Wealth Management, à Elmhurst dans l'Illinois. Par ailleurs, a-t-il noté, la récente hausse des prix du pétrole a nui aux efforts de la Réserve fédérale pour ramener l'inflation vers son objectif de 2%. Les prix du brut américain ont augmenté ce mardi. "Tout le monde s'attendait à ce que la Fed s'arrête ou commence à réduire les taux. Cela pourrait ne pas être le cas", a déclaré Paul Nolte. Alors que Wall Street était fermée lundi, jour férié aux Etats-Unis, le moral des investisseurs a été affecté aussi par la publication d'une enquête privée indiquant que l'activité du secteur des services en Chine a progressé en août à son rythme le plus faible en huit mois. Des données publiées dans la journée montrent que les commandes à l'industrie américaine ont décliné en juillet, mettant fin à quatre mois consécutifs de croissance. Goldman Sachs a revu à la baisse, de 20% à 15%, la probabilité d'une récession de l'économie américaine au cours des douze prochains mois. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie a été le plus performant, prenant 0,5% après s'être établi en séance à un pic d'environ sept mois, alors que l'Arabie saoudite et la Russie ont annoncé qu'elles prolongeaient leur baisse de production de pétrole. Côté valeurs, entre autres mouvements à noter, Airbnb et Blackstone ont progressé, respectivement de 7% et 3,6%, dans le sillage de l'annonce de leur entrée dans le S&P-500. Oracle a fini en hausse de 2,5% après que Barclays a relevé sa recommandation à "surperformance". United Airlines s'est replié de 2,5% après avoir chuté de 4,7% au cours de la séance en marge d'un problème informatique ayant contraint la compagnie aérienne à maintenir ses avions au sol pendant plusieurs heures. (version française Jean Terzian)