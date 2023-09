Wall Street en baisse alors que la Fed est prudente sur l'inflation

Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé, comme attendu, qu'elle maintenait les taux d'intérêt à leur niveau actuel mais prévenu que sa politique monétaire stricte pourrait rester en place durant une grande partie de l'année prochaine. L'indice Dow Jones a cédé 0,22%, ou 76,85 points, à 34.440,88 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 41,75 points, soit 0,94%, à 4.402,20 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 209,06 points (1,53%) à 13.469,13 points. Les principaux indices de Wall Street ont plongé en territoire négatif à la publication du communiqué de la Fed qui a aussi dévoilé, à l'issue d'une réunion de politique monétaire de deux jours, ses prévisions économiques trimestrielles. La banque centrale américaine a ouvert la voie à un nouveau relèvement des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, tout en appelant dans son document à une baisse des taux de 50 points de base l'an prochain. "Il n'y a eu aucune surprise", a commenté Peter Cardillo, économiste en chef de Spartan Capital Securities, à New York. La Fed "voit une hausse supplémentaire des taux, son objectif d'inflation est toujours de 2% et le marché du travail est toujours tendu", a-t-il poursuivi. "La Fed voit désormais les taux d'intérêt rester élevés un peu plus longtemps qu'annoncé auparavant, et ça fait son chemin sur le marché", a-t-il dit. Depuis qu'elle a lancé, en mars 2022, un cycle de resserrement monétaire dans le but d'enrayer une inflation galopante, la Fed a vu l'inflation sous-jacente s'atténuer mais peine à se rapprocher fermement de son objectif de 2%, alors que l'économie américaine se montre résiliente, alimentant les craintes de taux d'intérêt élevés sur le long-terme. S'exprimant après la publication du communiqué de la banque centrale américaine, son président, Jerome Powell, a tempéré les prévisions économiques optimistes en prévenant qu'il restait du chemin à parcourir pour ramener l'inflation à 2%. Parmi les principaux secteurs du S&P-500, les services de communication et les technologies, sensibles aux taux d'intérêt, ont marqué les replis les plus importants. Côté valeurs, Klaviyo a progressé de 9,2% pour son entrée en Bourse, la troisième IPO à New York ces derniers jours après Arm et Maplebear - qui ont tous deux terminé en baisse. Pinterest a pris 3,1% après l'annonce d'un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars. (version française Jean Terzian)