Wall Street devrait poursuivre son rebond, comme l'Europe

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes montent vendredi à mi-séance, les préoccupations liées à l'inflation étant releguées au second plan avec le début des publications de résultats et la perspective d'un revirement du gouvernement britannique sur son programme fiscal. Les contrats à terme signalent un gain de 0,62% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,03% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,56% à 5.971,16 vers 11h35 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,17% et à Londres, le FTSE s'octroie 1,35%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 1,46%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,41% et le Stoxx 600 de 1,35%.

La publication jeudi d'un taux d'inflation plus élevé que prévu aux Etats-Unis est venue renforcer l'idée que la Réserve fédérale relèvera ses taux de trois quarts de point le mois prochain, ce qui pourrait accroître le risque de récession mondiale.

Toutefois, les marchés actions sont parvenus à finir dans le vert, une performance que les observateurs attribuent plus à des couvertures de positions à découvert qu'à un quelconque changement dans les fondamentaux.

"Il est probable que la hausse du marché soit relativement de courte durée, étant donné la remontée des taux et que les données sur l'inflation ne serviront qu'à maintenir ou voire renforcer le biais restrictif des banques centrales", a déclaré Michael Brown chez Caxton.

En attendant, l'actualité outre-Manche reste également au premier plan. Au lendemain d'informations du Financial Times selon lesquelles le gouvernement britannique envisage de revoir son projet, très critiqué, de baisses d'impôts massives, The Times et BBC rapportent que le ministre des Finances va être limogé.

Liz Truss, la Première ministre britannique, doit tenir une conférence de presse à 13h00 GMT.

Le marché suivra en outre la publication des ventes au détail de septembre aux Etats-Unis, à 12h30 GMT, mais pour le moment, ce sont les résultats des grandes banques qui accaparent l'attention.

JPMorgan et Wells Fargo ont tous deux publié une baisse de leur bénéfice trimestriel, les banques étant amenées à passer d'importantes provisions face au risque de ralentissement économique.

Elles sont toutefois indiquées en hausse dans les échanges en avant-Bourse, contrairement à Morgan Stanley qui vient d'annoncer également un bénéfice en repli.

Côté fusions et acquisitions, la chaîne de supermarchés Kroger a annoncé le rachat de son concurrent Albertsons pour 24,6 milliards de dollars.

VALEURS EN EUROPE Tous les secteurs européens montent, de l'indice Stoxx de l'énergie (+0,44%) à celui de l'immobilier (+3,68%).

Danone prend 1,70% malgré l'annonce de son retrait du marché des produits laitiers en Russie, qui pourrait se solder par des charges de dépréciation d'un milliard d'euros.

Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, le spécialiste suisse des logiciels pour le secteur bancaire Temenos chute de 18,97% après avoir averti sur ses résultats en soulignant que ses clients devenaient plus prudents en terme de dépenses.

CHANGES

Le dollar s'apprécie face aux autres grandes devises(+0,52%), effaçant son repli de jeudi.

La livre sterling baisse face au billet vert mais conserve la majeure partie de ses gains de la veille grâce aux informations selon lesquelles le gouvernement britannique va faire marche arrière sur son "mini-budget", très controversé.

TAUX

Sur le marché obligataire britannique, le dix ans chute de près de 20 points de base autour de 4% en raison des spéculations sur le revirement du gouvernement sur son programme économique et sur le limogeage du ministre des Finances.

"Une bonne humeur se dégage des marchés obligataires (...) principalement sous l'impulsion du Royaume-Uni", a déclaré Matteo Cominetta, économiste chez Barings. "Le mini-budget n'aurait pas pu être plus incohérent avec les politiques de lutte contre l'inflation qui sont en cours dans le monde entier."

Les rendements en zone euro suivent le mouvement baissier, à 2,215% le Bund allemand à dix ans et à 2,816% pour son équivalent français, le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, ayant en outre averti des risques de récession.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, a déclaré peu après que les marchés financiers pourraient être en train d'intégrer des perspectives économiques trop optimistes, les rendant vulnérables à une possible correction.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule de six points de base à 3,9116%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont dans le rouge, pénalisés par les craintes de récession et la faiblesse de la demande, en particulier en Chine.

Le Brent perd -1,04% à 93,59 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) -1,2% à 88,04 dollars.

