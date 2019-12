Wall Street devrait passer un réveillon de Noël dans le calme

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street devrait faire du surplace mardi à l'ouverture dans le sillage des quelques places européennes qui ont ouvert leurs portes en cette veille de Noël dans un contexte d'apaisement sur le front commercial. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse d'environ 0,05%. À Paris, le CAC 40 a fini inchangé à 6.029,55 points. À Londres, le FTSE a gagné 0,11%.

La Bourse de Francfort et le marché suisse étaient fermés ce mardi. Les marchés seront fermés mercredi en Europe et aux Etats-Unis pour le jour de Noël.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a avancé de 0,12%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro a cédé 0,06% et le Stoxx 600 a pris 0,13%.

Le Stoxx 600 a inscrit en séance un plus haut historique à 418,91 points et le S&P-500 s'achemine, avant la trêve de Noël, vers un gain de 29% sur l'année grâce notamment à l'atténuation du plus grand risque pour la croissance mondiale: la guerre commerciale USA-Chine.

Les trois indices new-yorkais ont une nouvelle fois clôturé lundi à des niveaux records, soutenus par les signaux d'apaisement des tensions commerciales après que Donald Trump a annoncé samedi que les Etats-Unis et la Chine signeraient "très prochainement" la "phase 1" de leur accord.

"Cette période de vacances devrait être plutôt calme car les nouvelles sur le commerce paraissent très constructives alors que nous approchons de la finalisation de l'accord de 'phase 1' le mois prochain", a écrit dans une note Edward Moya chez OANDA.

VALEURS EN EUROPE

Il n'y a pas eu grand-chose à signaler du côté des valeurs en Europe. Niveau sectoriel, l'indice Stoxx des transports et du tourisme a gagné 0,84%, devant celui des médias (+0,63%) et de la distribution (+0,52%).

A Paris, la plus forte hausse du CAC a été pour TechnipFMC (+2,21%).

TAUX/CHANGES

Sur le marché obligataire, le taux du 10 ans américain, référence absolue de son univers, est stable autour de 1,935%.

Du côté des changes, largement désertés à l'approche des fêtes de fin d'année, le billet vert est en petite hausse face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui se traite autour de 1,108 dollar..

PÉTROLE

Les deux contrats de référence sur le pétrole progressent légèrement dans l'attente des chiffres de l'American Petroleum Institute (API) sur les stocks de brut aux Etats-Unis.

Le Brent de mer du Nord évolue autour de 66,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) autour de 60,72 dollars.

