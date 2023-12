Wall Street dans le vert après l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est légèrement dans le vert vendredi après la publication de statistiques contrastées qui montrent cependant un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui renforce la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) l'an prochain. Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 56,19 points, soit 0,15%, à 37.460,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,32% à 4.762,41 points. Le Nasdaq Composite prend 0,31%, soit 46,24 points, à 15.010,11. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Commerce a publié un indicateur qui montre en novembre que les dépenses de consommation des ménages ont progressé (+0,3% sur un mois), tout comme leurs revenus (+0,4%), tandis que l'indice des prix PCE a reflué de 0,1% sur un mois, pour afficher un ralentissement de 2,6% sur un an. Ces données contrastées soulignent la vigueur de l'économie américaine mais aussi un reflux des pressions inflationnistes, le PCE global et de base (hors éléments volatils) étant en dessous du consensus Reuters. "Les données d'aujourd'hui sont clairement meilleures et la tendance sur l'inflation va dans la bonne direction, que l'on regarde le PCE principal ou le PCE de base", note Art Hogan, chef stratège marchés chez B Riley Wealth. L'indicateur des biens durables, lui, a montré une augmentation de 5,4% en novembre, ce qui est supérieur au consensus qui prévoyait +2,2%. Sur le marché obligataire, les traders estiment à 82,5% la probabilité d'une baisse d'au moins 25 points de base des taux de la Fed en mars. Ils prévoient que les coûts d'emprunts seront amputés de 125 points de base d'ici septembre 2024. Aux valeurs, Nike chute de 10,52% après avoir annoncé jeudi soir un plan d'économies de deux milliards de dollars et revu à la baisse sa prévision de ventes annuelles. Dans son sillage, Foot Locker perd 5,32%. Electronic Arts (-0,15%), Netease (-19,57%) et Tencent Music Entertainment Group (-4,08%) sont dans le rouge après l'annonce par la Chine d'un projet de réglementation visant à limiter les dépenses liées aux jeux vidéos. Karuna Therapeutics, fabricant de médicaments contre la schizophrénie, s'envole de 47,32% après l'annonce de son rachat par Bristol Myers Squibb (+0,84%) pour 14 milliards de dollars (12,7 milliards d'euros). (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)