Wall Street dans le rouge, les valeurs technologiques délaissées

par Sinéad Carew

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini jeudi en baisse sur des prises de bénéfice, particulièrement les valeurs technologiques après trois séances consécutives de hausse, alors que plusieurs responsables de la Fed se sont exprimés sur la nécessité de freiner la hausse de l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé -0,49%, ou 176,7 points, à 36 113,62 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 67,32 points, soit -1,42%, à 4 659,03 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 381,58 points (-2,51%) à 14 806,81 points.

Parmi les onze grands indices sectoriels du S&P, celui de la technologie affichait en fin de séance la plus forte baisse, devant celui de la santé et celui de la consommation non essentielle.

Devant la commission bancaire du Sénat, la gouverneure de la Réserve fédérale (Fed), Lael Brainard, a exprimé jeudi sa confiance dans la capacité de la banque centrale américaine à freiner la hausse de l'inflation, qui représente actuellement plus du double de l'objectif de l'institution.

"Quand Brainard dit 'nous devons faire quelque chose', il est certain qu'ils vont faire quelque chose", a déclaré Brad McMillan, directeur des investissements chez le courtier Commonwealth Financial Network, soulignant que la gouverneure fait partie des "colombes" de la banque centrale américaine.

"Il ne semble pas y avoir encore beaucoup de débat au sein de la Fed sur la direction à prendre, ni sur le rythme pour y arriver", a-t-il ajouté.

Les valeurs technologiques, sensibles à la perspective d'une hausse des taux de la Réserve fédérale, ont également pâti des trois séances consécutives de hausse du Nasdaq depuis le début de la semaine.

"Nous avons eu un assez joli rebond du Nasdaq ces derniers jours, il y a donc peut-être un peu de nervosité persistante autour des taux de la Fed et des prises de bénéfice, en particulier avant les résultats", a déclaré Sameer Samana, stratège à Wells Fargo Investment Institute à Saint Louis.

La saison des trimestriels commencera dès vendredi avec les banques JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, les grandes entreprises technologiques publiant la semaine suivante.

Aux valeurs particulières, Delta Air Lines a pris 2,1% après la publication d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre.

(version française Jean-Stéphane Brosse)