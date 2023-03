Wall Street dans le rouge, les craintes sur le secteur bancaire pèsent

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, les craintes concernant la santé du secteur bancaire aux Etats-Unis éclipsant le rapport sur l'emploi américain. L'indice Dow Jones a cédé 1,07%, ou 345,22 points, à 31 909,64 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 56,73 points, soit 1,45%, à 3.861,59 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 199,47 points (-1,76%) à 11 138,89 points. Les autorités bancaires californiennes ont fermé vendredi SVB Financial Group, une décision prise afin de protéger les clients de la banque américaine. L'effondrement brutal de SVB fait suite à l'annonce d'une importante augmentation de capital destinée à combler une perte de 1,8 milliard de dollars, consécutive à la cession d'un portefeuille obligataire, constitué avec la remontée des taux. "Des craintes existent quant à une vulnérabilité du système financier aux hausses des taux agressives de la Réserve fédérale", a déclaré Carol Schleif, directrice adjointe des investissements chez BMO, à Minneapolis dans le Minnesota. Les données publiées par le département du Travail ont montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en février et bien que la croissance salariale ait montré des signes de modération. Le rapport a calmé les inquiétudes des investisseurs relatives à une hausse des taux de 50 points de base par la Fed lors de sa réunion du mois de mars. Aux valeurs, Gapa chuté après avoir publié une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre. Oracle a également reculé après que l'entreprise de logiciels a raté les prévisions du marché sur son chiffre d'affaires trimestriel. * Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR] * A SUIVRE LUNDI: (Reportage Sinéad Carew, Saqib Iqbal Ahmed, Amruta Khandekar et Shristi Achar; version française Camille Raynaud)