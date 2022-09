Wall Street dans le rouge, les craintes d'un ralentissement économique s'amplifient

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, s'acheminant vers une cinquième séance d'affilée dans le rouge en raison toujours des craintes sur les taux d'intérêt alors que l'activité manufacturière en Europe comme en Asie s'est contractée le mois dernier, renforçant les signes d'un ralentissement économique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 160,53 points, soit 0,51%, à 31.349,9 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,70% à 3.927,12 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,11%, soit 131,39 points, à 11.684,80.

L'activité manufacturière dans la zone euro a affiché en août une nouvelle contraction à 49,6 et au Royaume-Uni, elle est tombée à 47,3, selon les résultats définitifs des enquêtes de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

En Chine, l'activité manufacturière a reculé pour la première fois en trois mois, à 49,5, sous l'effet de l'affaiblissement de la demande alors que le pays persiste dans sa politique de "zero COVID" si bien que la ville de Chengdu va confiner 21,2 millions d'habitants.

Ces indicateurs économiques sont publiés alors que le choc provoqué par les propos vendredi dernier de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), sur une hausse des taux d'intérêt pendant un "certain temps", est loin d'être retombé.

Les marchés tablent toujours, avec une probabilité de 73,1%, sur un relèvement ce mois-ci des taux de la Fed de 75 points de base après une hausse du coût du crédit de 225 points au total depuis mars.

L'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis pour le mois d'août sera connu à 14h00 GMT et le rapport sur l'emploi du département du Travail est prévu vendredi, deux éléments surveillés par les investisseurs dans l'espoir d'un possible changement de la stratégie de la Fed.

En attendant, les inscriptions au chômage ont contre toute attente diminué aux Etats-Unis la semaine dernière, à 232.000 contre 237.000 (révisé) la semaine précédente.

Aux valeurs, Nvidia et Advanced Micro Devices (AMD) reculent respectivement de 5,54% et de 3,35%, Washington ayant demandé aux deux groupes de suspendre la vente de certaines de leurs puces dédiées à l'intelligence artificielle à la Chine. Dans leur sillage, Seagate Technology, Micron, Applied Materials et Intel perdent de 1,1% à 3,7%, tandis que Qualcomm fléchit de 2,83%.

Ford abandonne 1,93% après l'annonce du rappel de 198.000 véhicules Ford Expedition et Lincoln Navigator aux Etats-Unis.

Campbell Soup reflue de 3,17%, pénalisé par sa prévision de bénéfice ajusté pour 2023 inférieure aux attentes des analystes.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)