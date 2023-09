Wall Street dans le rouge, la trajectoire des taux inquiète

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ouvrent en baisse à Wall Street après des commentaires restrictifs de deux responsables de politique monétaire, et avant des données cruciales pour la trajectoire des taux. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 197,75 points, soit 0,58% à 33.809,13 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,64% à 4.309,57 points. Le Nasdaq Composite cède 0,67% soit 88,82 points, à 13.182,495 points. La dernière réunion de la Fed le 20 septembre, a été marquée par le ton restrictif de la banque centrale, qui a fait pression sur les actifs risqués. Or, deux responsables de politique monétaire ont réitéré lundi l'importance de la lutte contre l'inflation, ravivant les craintes des investisseurs. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'une inflation au-dessus de l'objectif de 2% restait un risque plus important qu'un ralentissement de l'activité. Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, a déclaré que d'autres hausses de taux seront probablement nécessaires compte tenu de la résistance surprenante de l'économie américaine. A ce titre, les marchés suivront avec attention la succession d'indicateurs attendus cette semaine. Mardi seront publiés à 14h00 GMT les nouvelles ventes de logement pour août et la confiance du consommateur, tandis que les données sur les nouvelles commandes de biens durables sont attendues mercredi, le PIB final au deuxième trimestre, jeudi, et l'indice PCE d'inflation, l'indicateur de la dynamique des prix favori de la Fed, vendredi. Côté valeurs, Apple recule de 0,91%, la production d'iPhones dans l'usine indienne de son fournisseur Pegatron se prolongeant. Par ailleurs, le chef de l'industrie européenne, Thierry Breton, a appelé mardi le directeur général d'Apple Tim Cook à ouvrir à ses rivaux son écosystème logiciel. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)