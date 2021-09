Wall Street dans le rouge, la hausse des rendements plombe les 'techs'

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule en début de séance mardi face à l'augmentation rapide des rendements obligataires, le sentiment de marché étant de nouveau affecté par les craintes liées à l'inflation et à ses conséquences pour la politique monétaire.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 117,8 points, soit 0,34%, à 34.751,57, le Standard & Poor's 500 recule de 0,84% à 4.405,87 et le Nasdaq Composite cède 1,39% à 14.761,74.

Au même moment, le rendement des bons du Trésor à dix ans affiche une hausse de six points de base à 1,5444%, au plus haut depuis la mi-juin; le deux ans est lui au plus haut depuis 18 mois.

Les marchés attendent à 14h00 GMT l'audition au Sénat de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, et du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Ce dernier, dans une déclaration introductive publiée lundi soir, a estimé que la hausse des prix et les difficultés de recrutement pourraient se révéler "plus persistants qu'anticipé" et que la banque centrale riposterait en cas de besoin face à l'inflation.

Janet Yellen doit pour sa part appeler les sénateurs à relever le plafond de la dette publique américaine et souligner que le variant Delta du coronavirus freine la reprise économique, toujours selon des déclarations publiées à l'avance.

En attendant, la remontée continue des rendements obligataires pénalise en premier lieu les valeurs technologiques, les plus sensibles à l'évolution des taux. L'indice S&P du secteur cède % et parmi les baisses les plus marquées du Dow, Microsoft cède 1,95%, Apple 1,43% et Salesforce 1,46%.

À la hausse, Ford gagne 2,72% après l'annonce d'un projet d'investissement de 11,4 milliards de dollars (9,74 milliards d'euros) avec le sud-coréen SK Innovation dans des chaînes de fabrication de véhicules électriques et de batteries.

