Wall Street dans le rouge avec l'aversion pour le risque

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule vendredi à l'ouverture, pénalisée par les risques d'escalade au Proche-Orient qui alimentent un large mouvement d'aversion au risque. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 37,19 points, soit 0,11% à 33.376,98 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,17% à 4.270,91 points. Le Nasdaq Composite cède 0,33% soit 46,91 points, à 13.139,266 points. La situation continue de se dégrader en Israël, alors que l'Etat hébreu s'apprête à lancer une offensive terrestre dans la bande de Gaza et que les affrontements s'élargissent à la Cisjordanie et à la frontière avec le Liban. Inquiets d'une possible escalade du conflit ce week-end, les investisseurs s'attachent à diminuer le niveau de risque de leurs portefeuilles et se replient sur les actifs sûrs. Ainsi, malgré des commentaires restrictifs de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale jeudi, les rendements des souverains américains reculent sur la séance, après avoir dépassé 5% pour le 10 ans. Les rendements n'en demeurent pas moins proches de leur record en 16 ans, limitant encore davantage l'appétit pour le risque, d'autant que les investisseurs commencent à se positionner pour la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, le 1er novembre. Aux valeurs, American Express recule de 3,13% malgré un résultat trimestriel supérieur aux attentes du consensus, à 2,45 milliards de dollars ou 3,30 dollars par action. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)